Un estudio reciente, encabezado por la bióloga Bruna Farina de la Universidad de Friburgo (Suiza), ha traído a la luz hallazgos significativos sobre la evolución de los cetáceos, que abarcan delfines, orcas y ballenas. Resultante de un análisis publicado en julio de 2023 en la revista Proceedings of the Royal Society B, esta investigación consideró 5.635 especies de mamíferos, tanto actuales como extintos, y destacó cómo estos seres han logrado adaptarse a un entorno acuático, así como las restricciones que enfrentan para revertir dicha adaptación.

La Irreversibilidad de la Adaptación Acuática

El análisis reveló la existencia de un umbral anatómico. A diferencia de mamíferos como las nutrias y los castores, que pueden realizar adaptaciones semiacuáticas reversibles, cetáceos y sirenios han alcanzado un punto sin retorno en su evolución. Bruna Farina afirmó: “Descubrimos que es posible pasar de totalmente terrestre a semiacuático en pequeños pasos, pero existe un umbral irreversible para ciertas adaptaciones acuáticas”. Este hallazgo apoya la Ley de Dollo, que sostiene que un linaje no puede recuperar estructuras complejas una vez que las ha perdido. Las transformaciones morfológicas van desde la pérdida de un anclaje pélvico funcional hasta la evolución de las patas en aletas rígidas. Esto impacta la capacidad de estos animales para soportar la gravedad terrestre. En el océano, su anatomía beneficia la flotabilidad, pero al estar en tierra, su masa corporal resulta perjudicial, aplastando órganos internos y dificultando la respiración.

El Desafío del Calentamiento Global

Además, los investigadores analizaron el efecto del ambiente acuático sobre el tamaño corporal de los mamíferos marinos, relacionado con la Regla de Bergmann, que propone que los climas más fríos favorecen individuos de mayor dimensión. Como el agua disipa calor de forma más eficiente que el aire, los cetáceos han tenido que incrementar su tamaño y acumular capas gruesas de grasa. Sin embargo, esta especialización alimentaria ha generado una dependencia de dietas carnívoras, mientras las escasas especies herbívoras, como manatíes y dugongos, se limitan a aguas costeras cálidas y poco profundas. Con el calentamiento global de los océanos, la contaminación acústica y la disminución de especies presa, se presenta un grave desafío para la supervivencia de estos mamíferos marinos. La incapacidad de regresar a una vida terrestre, unido a los cambios ambientales, implica que su futuro depende de la salud de los ecosistemas marinos. La preservación de las cadenas tróficas oceánicas es crucial, ya que los cetáceos se encuentran en considerable riesgo.

Este estudio no solo amplía el entendimiento sobre la evolución de los mamíferos marinos, sino que también sirve como un recordatorio de la vulnerabilidad de los ecosistemas frente al cambio climático y la necesidad de cuidar sus hábitats naturales para garantizar la conservación de estas especies.