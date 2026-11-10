DAB+ en España: inicio del despliegue del estándar digital de radio

El Real Decreto 958/2026, recientemente aprobado por el Gobierno de España, tiene como meta impulsar el uso de la tecnología de radio digital DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus). Este decreto busca acelerar la implementación de la radio digital terrestre, un proceso que ha estado pendiente durante años en el país.

Camino hacia la digitalización de la radio

La formalización de este decreto se da en un momento en que España ha quedado rezagada en comparación con otros países europeos. Por ejemplo, Noruega completó el apagón de la radio FM en 2017, mientras que en España la radio digital ha estado limitada a pruebas. Aunque el decreto no fija una fecha concreta para la transición total del FM al DAB+, establece normas y plazos que guiarán el despliegue de esta nueva tecnología.

Este nuevo marco se fundamenta en un plan técnico creado en 1999, ajustando varios aspectos necesarios para la adopción del sistema. Un logro clave de la normativa es la mejora en la cobertura del servicio DAB+, ya que permite que varias emisoras utilicen la misma frecuencia, optimizando así el espectro radioeléctrico.

Metas y cronograma de cobertura

RTVE, la corporación pública, será responsable de dirigir la expansión de la cobertura DAB+, con plazos establecidos. Se espera que, a los seis meses de la implementación del decreto, RTVE logre una cobertura del 50% de la población. Esta cifra aumentará al 70% en 18 meses y al 80% en 30 meses, garantizando la cobertura en al menos el 70% de las ciudades con más de 25,000 habitantes, así como en las principales autopistas y autovías.

Es esencial señalar que RTVE está obligada a cumplir con estos plazos, mientras que las emisoras privadas no están sujetas a las mismas exigencias, aunque deben adaptar su tecnología al nuevo estándar. Para las emisoras locales y autonómicas, la adopción del DAB+ será voluntaria durante esta etapa inicial de implementación.

A pesar de que la llegada del DAB+ no conllevará un apagón inmediato de la radio FM, algunas emisoras que operan en analógico puede que no estén disponibles en digital en los primeros meses de su implementación. Cada comunidad autónoma tendrá la facultad de decidir el calendario definitivo para la migración al DAB+.

Beneficios en calidad y características

El sistema DAB+ representa una mejora notable respecto a la transmisión de radio analógica. Ofrece sonido de alta calidad, reduce las interferencias y proporciona un audio claro dentro de la cobertura. Además, el sistema permite la transmisión de información adicional, como carátulas de álbumes, títulos de canciones y alertas en situaciones de emergencia.

Con la creciente demanda de música e información digital, el estándar DAB+ tiene como objetivo modernizar el acceso de los oyentes a la programación de radio. No obstante, los usuarios deben comprobar la compatibilidad de sus dispositivos actuales con esta nueva tecnología, lo que podría implicar la necesidad de adquirir nuevos equipos en algunos casos.

En conclusión, la aprobación del Real Decreto 958/2026 es un paso fundamental hacia la modernización de la radio en España, con el fin de cerrar la brecha con otras naciones europeas y adaptarse a un entorno de audio digital que tiene creciente relevancia en la vida cotidiana de los ciudadanos.