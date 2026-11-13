CUPRA lanza edición especial con techo de altavoces integrados

La Tribe Edition Sennheiser de CUPRA está revolucionando la experiencia al volante al incorporar un sistema de audio de alta calidad en sus modelos más destacados: Formentor, Terramar, León y León Sportstourer. Este nuevo lanzamiento no solo tiene como objetivo mejorar el sonido en el interior de los vehículos, sino que también busca ofrecer un diseño más deportivo y respetuoso con el medio ambiente. Las reservas en España ya están disponibles, con un costo adicional que oscila entre 1.050 y 2.320 euros, dependiendo del modelo y la versión elegidos.

Innovación acústica con Sennheiser

gracias a la colaboración con Sennheiser, CUPRA ha elevado el sonido dentro del automóvil a un nuevo nivel. En los modelos Formentor y Terramar, se puede disfrutar del sistema Sennheiser AMBEO Immersive Sound, que brinda una experiencia acústica tridimensional. Esto se logra mediante la instalación de cuatro actuadores de sonido en el techo, doce altavoces y un subwoofer potente, que ofrecen 670 W en el Terramar y 550 W en el Formentor. Por su parte, los modelos León y León Sportstourer cuentan con un sistema que incluye también doce altavoces de alta gama y un subwoofer, alcanzando hasta 390 W gracias a un amplificador digital, lo que garantiza una experiencia de sonido envolvente. Además, el sistema cuenta con procesamiento digital que adapta el sonido a las preferencias de los usuarios.

Diseño deportivo y sostenible

En cuanto al diseño, la Tribe Edition Sennheiser de CUPRA presenta cambios estéticos interesantes, como llantas negras y nuevos colores de carrocería, incluyendo el Manhattan Grey Matt y Timanfaya Grey. Los asientos deportivos, elaborados con una técnica llamada 3D Knitting, impulsan un enfoque más sostenible. Detalles visuales, como el cromo oscuro en los emblemas y un grabado láser en el pilar B, realzan la imagen distintiva y deportiva del vehículo. Además, los colores y acabados elegidos permiten a los conductores personalizar cada modelo según sus gustos.

Adaptabilidad y confort para diferentes familias

Uno de los aspectos más destacados de la Tribe Edition Sennheiser es su versatilidad para adaptarse a distintas familias. Los compradores tienen la opción de elegir entre varias motorizaciones para cada modelo, exceptuando el Formentor VZ5, de manera que puedan seleccionar aquella que mejor se ajuste a sus necesidades y estilos de vida, abarcando desde el compacto León hasta el SUV Terramar. Esta flexibilidad es clave para quienes buscan un vehículo capaz de enfrentar diversas situaciones, desde desplazamientos diarios hasta viajes familiares.

Características tecnológicas adicionales

El sistema del CUPRA León incluye el Control Dinámico de Chasis DCC, que permite a los conductores modificar la suspensión según las condiciones del camino, mejorando así el confort y la maniobrabilidad del vehículo. Esta tecnología está diseñada para optimizar la experiencia al volante, ya sea en la ciudad o durante trayectos largos por carretera.

Conclusión: Un enfoque integral para el disfrute en la carretera

Con su enfoque integral, la Tribe Edition Sennheiser de CUPRA se destaca por ofrecer una experiencia de conducción que supera el simple rendimiento mecánico, centrándose en el confort y la calidad del sonido. Disponibles en cuatro modelos adaptados a diversas necesidades familiares, esta edición permite a los usuarios disfrutar de un viaje más placentero y memorable. En la búsqueda de vehículos, la música y el ambiente interior son elementos cruciales para una experiencia de conducción completa.