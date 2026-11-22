La francesa franquicia de animación de Netflix, Cuentos de Arcadia, que fue creada por el renombrado cineasta mexicano Guillermo del Toro, llegará a su fin en la plataforma el 21 de julio de 2027. Esta decisión se alinea con una reciente tendencia de Netflix, que ha decidido eliminar múltiples contenidos originales, afectando a más de 80 títulos que dejarán de estar disponibles a lo largo de 2027.

Un legado que llega a su fin

El universo de Cuentos de Arcadia comenzó su andadura en 2016 con la serie Trollhunters, inspirada en la novela homónima escrita por Del Toro junto a Daniel Kraus. La trama sigue a Jim, un joven que, de forma inesperada, se convierte en el Cazador de Trolls. Gracias al éxito de esta serie, se desarrollaron dos spin-offs: Los 3 de abajo y Magos, que expanden la rica narrativa del universo. La película Trollhunters: El despertar de los titanes cerró esta saga, uniendo los personajes en una encarnizada batalla final.

Además de su brillante animación, esta franquicia es recordada por ser la última actuación del actor Anton Yelchin, quien falleció trágicamente. A pesar de su popularidad, la serie y sus derivados dejarán de formar parte del catálogo de Netflix, debido a que su coproducción con DreamWorks establece que los derechos regresan al estudio tras cumplir una exclusividad de 10 años.

Transformaciones en el catálogo de la plataforma

La salida de Cuentos de Arcadia no ocurrirá de manera aislada. Durante 2027, se prevé que otros títulos como The Get Down, Bloodline y Alias Grace también abandonen el servicio. En particular, algunas de estas producciones se retirarán en los meses de mayo, junio y noviembre. Asimismo, el corto de David Lynch, ¿Qué hizo Jack?, estará fuera de la plataforma en enero.

Los plazos para la eliminación están sujetos a cambios, dependiendo de la programación de Netflix en Estados Unidos, lo que podría generar variaciones en otras regiones respecto a la disponibilidad de estos títulos. Es fundamental mencionar que Netflix podría optar por renovar algunas licencias, lo que permitiría que ciertos contenidos se mantengan en su oferta.

La salida de Cuentos de Arcadia y otros títulos del catálogo de Netflix representa un cambio notable, lo cual invita a los espectadores a disfrutar de estas producciones antes de que sean removidas de manera definitiva. Hasta la fecha anunciada en julio de 2027, los usuarios pueden acceder a estas series de forma exclusiva a través de Netflix.