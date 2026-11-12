Crisis puede beneficiar tu cerebro Según Ana Ibáñez

Las crisis son momentos desafiantes que pueden, al mismo tiempo, servir como oportunidades para el crecimiento y el desarrollo cerebral. La neurocientífica Ana Ibáñez ha señalado en un vídeo en su perfil de Instagram que, si se manejan de manera adecuada, estas situaciones pueden generar beneficencias significativas en el cerebro.

Reacción del cerebro frente a las dificultades

Según Ibáñez, una crisis funciona como una señal biológica que indica una necesidad de cambio. Ella afirma: “Estamos preparados para tener crisis”, comparando este proceso con el cuerpo que se esfuerza por sanar una herida. Ante un desafío, el cerebro se enfrenta a dos alternativas: ceder al miedo y la ansiedad que provoca la situación, o adoptar una perspectiva más constructiva, considerando el momento como una oportunidad para emplear “toda mi brillantez” y activar las áreas necesarias para resolver el reto.

El concepto principal de esta reacción favorable es la plasticidad cerebral, es decir, la capacidad del cerebro para reestructurarse y adaptarse a partir de experiencias o traumas. Ibáñez menciona que el cerebro puede desarrollar nuevas conexiones neuronales que fortalezcan su respuesta ante futuras adversidades. “Al igual que creas nueva piel cuando sufres una herida, también estableces nuevos enlaces neuronales”, indica Ibáñez, enfatizando que salir más fuerte de una crisis es un proceso natural si se aborda con la mentalidad correcta.

Influencia de factores internos y externos

Aun así, la neurocientífica advierte sobre la crucial importancia de cómo se enfrenta la crisis. La manera en que nos comunicamos internamente tiene un impacto significativo. “Si tu narrativa es derrotista, tu cerebro lo asimilará y activará sus áreas de alarma”, dice. En contraste, una actitud orientada al aprendizaje y al cambio frente a la adversidad puede promover reflexiones y decisiones más constructivas.

Es vital considerar que también existen factores externos que afectan la capacidad adaptativa del cerebro. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que elementos como la salud física, un entorno seguro, el aprendizaje constante y las relaciones sociales son esenciales para el desarrollo y la reacción cerebral frente al estrés. Por lo tanto, aunque la plasticidad cerebral es una variable poderosa, no es la única en juego; el contexto de la crisis y la actitud asumida también son determinantes.

En resumen, adoptar una respuesta activa y positiva ante las crisis no solo facilita enfrentarlas de manera más efectiva, sino que también puede modificar la forma en que el cerebro se configura y funciona, posibilitando un nuevo aprendizaje y adaptación a largo plazo.