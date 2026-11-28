Se ha vuelto evidente que la crisis de vivienda es un fenómeno global que impacta tanto a naciones en desarrollo como a aquellas ya desarrolladas. De acuerdo con un informe reciente de ONU-Hábitat, más de 1.100 millones de personas residen en asentamientos informales o barrios marginales, representando aproximadamente una de cada ocho personas a nivel mundial. Asimismo, alrededor de 3.400 millones viven en condiciones de vivienda inadecuada. Diversos factores, como la inasequibilidad, el desplazamiento forzado y desastres naturales, han agravado esta situación.

Desahucios en Europa: el caso de España y Maricarmen Abascal

Un ejemplo destacado es el de Maricarmen Abascal, de 87 años, quien fue desahuciada en septiembre en Madrid después de 70 años de arrendamiento. Su padre había alquilado su vivienda en 1956, y aunque contaban con un contrato que aseguraba el control de precios, la empresa propietaria, Urbagestión, buscó incrementar el alquiler de 500 euros (US$550) a 2.650 euros mensuales. A raíz del anuncio de desalojo, Maricarmen falleció el 7 de octubre, lo que ha desatado un amplio debate sobre la presión que enfrentan los inquilinos debido al incremento descontrolado de los alquileres, que han subido más del 60% en la última década en la Unión Europea y más de dos veces en Madrid durante el mismo periodo.

El panorama de los precios de vivienda

Los precios de las viviendas muestran variaciones significativas dependiendo de las condiciones económicas específicas de cada país. Según datos de la ONU, a nivel global, el tiempo promedio necesario para adquirir una vivienda es de 11 años de ingresos. En algunos lugares, este período puede extendes hasta 30 años. Países como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Sudáfrica requieren solo tres años de ingresos, en contraste con Siria, donde el tiempo necesario se eleva a 86,7 años.

La crisis también se siente en economías emergentes. En Lagos, Nigeria, el artista Joshua Ike Egesi se ha visto obligado a buscar soluciones ante el aumento de precios de los alquileres, que han crecido más del 200% en los últimos años. Al no encontrar opciones asequibles, optó por construir su propia casa usando materiales reciclados. Egesi comparte que su búsqueda ha sido encontrar un hogar de calidad a un costo razonable, reflejando así la realidad de muchos en la lucha por una vivienda digna.

Causes y soluciones proactivas

La crisis de vivienda es resultado de una combinación de factores complejos y interrelacionados. La escasez de oferta de viviendas, unida a la demanda creciente, desplazamientos económicos y riesgos climáticos, ha llevado la problemática a niveles alarmantes. Según el informe de ONU-Hábitat, es crucial que los gobiernos reconsideren su enfoque, promoviendo la construcción mediante una colaboración más estrecha con el sector privado y considerando modelos alternativos como las cooperativas habitacionales, que han mostrado efectividad en lugares como Uruguay, donde representan el 5% de los hogares.

Las cooperativas de vivienda se plantean como una alternativa para asegurar la asequibilidad, ofreciendo un modelo no lucrativo que estabiliza los precios a largo plazo. Para que estas iniciativas prosperen en medio de la actual crisis de vivienda, se requiere apoyo gubernamental en financiación y acceso a recursos, así como la colaboración de la comunidad.

La cuestión de la vivienda es un tema imperativo que no se puede ignorar. Cada vez más ciudadanos están buscando adaptarse a un entorno en constante cambio que impacta sus vidas directamente.