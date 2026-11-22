Coto Matamoros, conocido por su destacada presencia en la televisión española durante las décadas de los 90 y 2000, ha dado un giro radical a su estilo de vida, optando por uno que se aleja de la presión y el bullicio del mundo del entretenimiento. Actualmente, vive en Oleiros, una pintoresca localidad de A Coruña, en la comunidad autónoma de Galicia. Este traslado marca un nuevo capítulo en su vida, donde ha encontrado un refugio en un entorno más tranquilo y sereno, alejado del constante ajetreo que solía acompañar su carrera mediática.

Nueva vida en Galicia

Desde hace aproximadamente tres años, Coto se ha asentado en la zona de Bastiagueiro, donde reside junto a su pareja. Aunque ha reducido su participación en programas de televisión a casi nula, no ha abandonado su pasión por la comunicación. Actualmente, continua creando contenido en plataformas digitales, trabajando en proyectos como ‘The Wild Project’ y ‘Worldcast’. En una entrevista reciente, expresó su entusiasmo por el clima de Galicia, afirmando que encontró fascinante que pudiendo disfrutar de 20 grados en pleno julio, la experiencia fue “espectacular”. Esta reflexión no solo resalta su aprecio por el clima, sino que también pone de manifiesto cómo su vida ha tomado un rumbo diferente, priorizando su bienestar personal.

Un lugar privilegiado: Oleiros

Oleiros destaca no solo por su paz y tranquilidad, sino también por ser uno de los municipios con mayor calidad de vida y renta media en Galicia. Este municipio está repleto de zonas verdes, parques, y una variedad de hermosas playas que invitan a disfrutar del aire libre. Coto Matamoros ha mencionado en varias ocasiones su satisfacción con el entorno, elogiando la limpieza de las calles y la belleza natural que lo rodea. Este cambio de ambiente ha sido beneficioso para su salud mental y emocional, permitiéndole vivir con una mayor tranquilidad.

Un aspecto interesante de Oleiros es su característica estatua de ocho metros en honor a Che Guevara, la cual se erige como un símbolo del municipio. Inaugurada en 2008, esta imponente obra de arte se ha convertido en un punto de referencia local, añadiendo un valor cultural que hace aún más atractivo el lugar donde Coto ha decidido establecer su hogar. La existencia de esta estatua no solo enriquece el paisaje urbano, sino que también trae consigo un diálogo sobre historia y simbolismo que puede interesar a los residentes y visitantes por igual.

A los 69 años, Coto Matamoros ha reconfigurado su vida en esta tranquila región, manteniendo un perfil bajo y distanciándose de la cultura del espectáculo que lo hizo famoso. A pesar de la complejidad de su relación con su hermano Kiko Matamoros, con quien no ha tenido contacto en más de dos décadas, Coto se siente en paz con su vida actual. Se autodefine como “asocial”, reflejando su búsqueda de un estilo de vida más introspectivo y menos dependiente de la aprobación pública, en el que la creación de contenido digital le ofrece una conexión con sus seguidores sin la necesidad de regresar a los platós de televisión, una decisión que resuena con aquellos que también buscan un espacio para expresarse al margen del escrutinio de la fama.

La serenidad y belleza del entorno que ha encontrado en Oleiros han significado un cambio significativo para Coto Matamoros. Su historia es emblemática del deseo de muchas personas de encontrar un equilibrio entre su vida personal y laboral, valorando el bienestar emocional y la creatividad en un contexto más natural y menos frenético. La elección de Galicia como su hogar permanente refleja una búsqueda no solo de tranquilidad, sino también de un estilo de vida que le permita seguir explorando su creatividad mientras disfruta del día a día en un entorno envidiable.