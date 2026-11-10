Correa de distribución atrasada puede dañar tu motor

Un elemento esencial en el funcionamiento de un vehículo es la correa de distribución, y su adecuado mantenimiento es clave para prevenir daños graves en el motor. Mario, quien es mecánico y propietario de Garage 13 Competition, advierte sobre los riesgos elevados de fallas si se desatienden las recomendaciones de mantenimiento, destacando que la ruptura de esta correa puede ocurrir sin previo aviso y ocasionar la destrucción total del motor.

Consecuencias de descuidar el mantenimiento

La correa de distribución, fabricada con goma reforzada, es responsable de la sincronización entre el cigüeñal y el árbol de levas, garantizando así la correcta interacción de los pistones con las válvulas. Si esta correa se rompe mientras el motor está en funcionamiento, se produce una descoordinación inmediata, lo que genera un impacto entre los pistones y las válvulas, resultando en daños severos que pueden incluir válvulas dobladas y una culata fracturada. Restaurar un motor en tales condiciones puede costar hasta 80,000 pesos, en comparación con el costo de reemplazo preventivo de la correa, que comienza alrededor de 8,000 pesos. Esta diferencia es considerable.

Los fabricantes proponen que la correa se cambie cada 60,000 y 150,000 km, así como cada cinco a siete años, sin importar el uso del vehículo. Sin embargo, Mario enfatiza que esperar a estos plazos es un riesgo innecesario. Recomienda llevar a cabo revisiones regulares para evitar sorpresas desagradables.

Detección de problemas a tiempo

El desgaste en la correa puede identificarse por grietas visibles, dientes dañados o pérdida de tensión. Otros signos, como ruidos extraños, vibraciones durante el ralentí o dificultades para arrancar, son claros indicios de que se requieren reparaciones inmediatas. No es prudente esperar a que ocurra una falla para acudir al taller y realizar las revisiones necesarias.

Mario también destaca una preocupación especial para los motores PureTech, que presentan fallas específicas. Un ejemplo real fue un motor con apenas 70,000 km que tuvo que reemplazar su tercera correa de distribución, con la anterior mostrando daños significativos después de solo 30,000 km. Él subraya que confiar exclusivamente en cambios frecuentes de la correa no es suficiente; es crucial implementar actualizaciones técnicas y de software que complementen estos reemplazos.

Cuidar la correa de distribución no debería ser una tarea aislada, ya que otros componentes como poleas y tensores requieren atención similar. Por lo tanto, se recomienda cambiar todo el kit de distribución junto con la bomba de agua cuando esté relacionada con el sistema. Los propietarios de vehículos usados que no tengan claro el último cambio deben considerarlo como un motivo suficiente para visitar el taller y así evitar gastos imprevistos que pueden resultar devastadores.

En conclusión, la correa de distribución es un componente que no debe tomarse a la ligera. Un mantenimiento apropiado y revisiones periódicas son fundamentales para garantizar la durabilidad y correcto funcionamiento del motor, previniendo daños que pueden llevar a reparaciones costosas.