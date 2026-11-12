Comunidad solicita retirar cañizo en muro pero justicia lo permite

Las tensiones en las comunidades de propietarios de Las Palmas de Gran Canaria se evidencian en un reciente conflicto relacionado con la modificación de propiedades privadas. En este caso, la junta de vecinos exigió a un propietario la eliminación de un cañizo instalado en el muro divisorio, argumentando que perjudicaba la estética del edificio. No obstante, el propietario optó por impugnar esta decisión en los tribunales y logró que se invalidara el requerimiento.

La resolución judicial

El fallo del Juzgado de Primera Instancia número 16 de Las Palmas de Gran Canaria favoreció al propietario, declarando nulo el acuerdo que ordenaba la retirada del cañizo. La comunidad le había otorgado un plazo de dos meses para cumplir con la eliminación y le advirtió que podría enfrentar acciones legales si no lo hacía. Sin embargo, el tribunal estableció que el cañizo, al estar situado en un muro interior, no influía en la fachada del edificio ni en los espacios comunes.

Posteriormente, la Audiencia Provincial de Las Palmas confirmó esta decisión al desestimar el recurso presentado por la comunidad, reafirmando que el acuerdo carecía de validez. Este asunto es significativo porque, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal, las modificaciones en propiedades privadas son permitidas siempre que no comprometan la seguridad, la estructura o el aspecto exterior del edificio, ni perjudiquen a los derechos de otros propietarios.

Implicaciones de la Ley de Propiedad Horizontal

Este incidente resalta la necesidad de que los propietarios conozcan la legislación aplicable en comunidades residenciales. La disconformidad de algunos miembros con una instalación no es motivo suficiente para su prohibición, a menos que se infrinjan claramente las normativas comunitarias. El artículo 18 de la misma ley también autoriza la impugnación de acuerdos comunitarios considerados injustos.

Cabe mencionar que, a pesar de la resolución a favor del propietario, la sentencia no era definitiva en el momento de su publicación y aún existía la posibilidad de que el caso fuera apelado ante el Tribunal Supremo, siempre que se cumplieran los requisitos legales. Esto señala que el asunto podría ser revisado en un futuro.

Decisiones como esta ponen de relieve la necesidad de encontrar un equilibrio entre los derechos individuales de los propietarios y la normativa colectiva, sugiriendo que no todas las normas de convivencia pueden aplicarse sin excepción. Este dictamen no solo benefició al propietario del cañizo, sino que también crea un precedente relevante sobre las modificaciones que los propietarios pueden realizar en sus propiedades, siempre que no afecten negativamente a la comunidad en general.