El parto, aunque frecuentemente se celebra como un acontecimiento positivo en la salud de las mujeres, oculta una realidad preocupante. Cada vez más estudios evidencian que las complicaciones físicas y mentales que pueden surgir después del parto a menudo perduran en el tiempo, influyendo negativamente en la calidad de vida de millones de mujeres. Estimaciones globales sugieren que aproximadamente 40 millones de mujeres en el mundo enfrentan complicaciones que pueden persistir durante meses o incluso años.

Complicaciones Emergentes tras el Parto

Las consecuencias del parto pueden abarcar desde incontinencia urinaria hasta dolores crónicos y problemas anatómicos serios que impactan tanto la salud general como la fertilidad futura de las mujeres. Muchas de estas complicaciones son invisibles y pueden no manifestarse hasta mucho tiempo después del nacimiento. Según expertos en salud, estas problemáticas no reciben la atención adecuada, a pesar de su significativo impacto en la vida de las mujeres.

Joshua Vogel, un epidemiólogo del Instituto Burnet en Australia, está liderando una revisión sobre este tema y ha resaltado la variedad de complicaciones que pueden surgir. “Me sorprendió la increíble diversidad de estas complicaciones”, señaló Vogel, subrayando las dificultades que enfrentan muchas mujeres para buscar ayuda o reconocer que sus síntomas son anormales.

Un Aumento en las Cesáreas y sus Riesgos

Con el incremento en la tasa de cesáreas—que actualmente representa el 21% de todos los partos a nivel mundial y puede llegar al 58% en naciones como la República Dominicana—se observan también mayores riesgos de complicaciones a largo plazo. Un estudio realizado en EE. UU. reveló que las mujeres que se sometieron a cesáreas tienen un 16% más de riesgo de fallecer en un seguimiento de 50 años en comparación con aquellas que dieron a luz de forma vaginal. Además, estas mujeres presentan un mayor riesgo de sufrir problemas cardiovasculares y metabólicos en el futuro.

Las adherencias, que son tejido cicatricial generado tras una cirugía, constituyen una de las complicaciones más frecuentes. Estas pueden resultar en dolor crónico y obstrucciones intestinales severas. “En algunas ocasiones, las obstrucciones se resuelven por sí solas, pero en otros casos, es necesario realizar una cirugía de emergencia”, comenta una mujer que padeció varias complicaciones tras una cesárea urgente.

Impacto en la Salud Mental

Las secuelas del parto no se limitan a lo físico; también tienen un profundo impacto psicológico. Los especialistas advierten que las experiencias negativas que ocurren durante el parto pueden conducir a trastornos de salud mental, como ansiedad y depresión. Se estima que hasta un 15% de las madres primerizas pueden ser propensas a desarrollar depresión posparto, y el estrés postraumático es otra secuela conocida tras partos difíciles. Dimple Mistry, quien ha sufrido complicaciones significativas tras su parto, se enfrenta a recuerdos intrusivos que la transportan de nuevo a su experiencia traumática.

A pesar de que muchas mujeres reciben algún tipo de atención posterior al parto, esta atención no siempre satisface sus necesidades. Un informe de 2019 indica que muchas mujeres padecen en silencio, ya que sienten que sus síntomas no son tratados con la debida seriedad. Alison Stuebe, profesora de Obstetricia en la Universidad de Carolina del Norte, compara la atención médica hacia las madres con un “envoltorio” que se descarta una vez que el “caramelo”, es decir, el bebé, ha sido entregado.

La Necesidad de Aumentar la Conciencia y el Apoyo

Cada vez más, las organizaciones de salud y los profesionales reconocen la urgencia de abordar las condiciones postparto que pueden durar a largo plazo. En investigaciones recientes, una gran mayoría de las mujeres expresaron su deseo de contar con un seguimiento prolongado después del parto.

Es fundamental realizar una revolución en la atención de la salud femenina que abarque transformaciones significativas en el abordaje del bienestar materno, integrando no solo la salud física, sino también la emocional y mental. A medida que más mujeres comparten sus relatos, se forman voces unificadas que abogan por un cambio integral en la atención durante y después del parto.