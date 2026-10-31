Comercios en España refuerzan seguridad tras disturbios y arresto

Frente à recente detenção de um jovem considerado o líder do movimento Blocus, várias cidades espanholas estão adotando medidas de segurança para conter possíveis distúrbios e saques. Este jovem, que vinha convocando revoltas por meio das redes sociais, foi preso em uma operação que visa impedir incidentes durante Halloween e o feriado de Todos os Santos, momentos conhecidos pelo aumento da atividade social que pode ser conflituosa.

Operação da Polícia Nacional e detenção de Blocus

Uma juíza em Torrent, na comunidade de Valência, determinou a prisão provisória do suposto “fundador e impulsor” de Blocus Espanha. O jovem foi detido na última sexta-feira em Picanya e é acusado de fazer parte de uma organização criminosa que busca incitar desordens públicas e saques. A prisão faz parte de uma operação abrangente que já resultou na detenção de pelo menos outros dez jovens em várias cidades, também por suas ligações com chamados à violência.

Segurança intensificada em áreas sensíveis

Diante da possibilidade de novos conflitos, os comerciantes em Madrid, Barcelona, Valência, Bilbao e San Sebastián estão intensificando suas medidas de segurança. Por exemplo, na “milla de oro” de Madrid, lojas estão reforçando suas vitrines com painéis de madeira para se precaver contra danos. Em Valência, o policiamento na noite de Halloween foi ampliado, e comerciantes foram orientados a fechar seus estabelecimentos caso a situação se torne instável.

Alertas e protocolos preventivos

Em resposta a novas convocatórias do Blocus, as autoridades de Barcelona elevaram o nível de alerta máximo para 4, com os Mossos d’Esquadra tomando ações extensivas. Essa decisão visa evitar a repetição dos episódios violentos do último fim de semana. Simultaneamente, a Embaixada dos Estados Unidos em Madrid emitiu um alerta a seus cidadãos, recomendando que evitem áreas de aglomeração e locais com forte presença policial.

Conflitos e movimentos em Palma de Mallorca

Na capital das Ilhas Baleares, Palma de Mallorca, a situação se agrava, com uma ação policial que resultou na identificação de 200 pessoas, muitas das quais são menores de idade. A polícia apreendeu armas e objetos perigosos em um clima de tensão entre diferentes grupos. Alguns comerciantes decidiram fechar suas lojas mais cedo, reforçando suas vitrines enquanto as autoridades se prepararam para possíveis novas aglomerações juvenis.

O papel das redes sociais nos distúrbios

A recente operação policial destacou como redes sociais e aplicativos de mensagens servem de plataforma para a organização de distúrbios. O fato de que muitos dos detidos sejam menores apresenta um desafio extra para as autoridades, que estão empenhadas em evitar que os eventos deste fim de semana, próximos ao Halloween e ao feriado de Todos os Santos, resultem em novas manifestações de violência.

Conforme avança a investigação sobre Blocus Espanha e com a detenção de seu líder, as autoridades judiciais e de segurança continuam a examinar a extensão dessa organização e sua possível responsabilidade nos distúrbios. Com a proximidade de datas festivas, a incerteza aumenta, levando comerciantes e forças de segurança a se prepararem para a possibilidade de uma escalada na situação social.