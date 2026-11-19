Las pompas de jabón, un fenómeno común que atrae la atención de científicos y aficionados, muestran a través de su vibrante colorido y movimiento, procesos físicos fascinantes relacionados con el grosor de sus películas. El líquido, al desplazarse y variar en espesor, permite que dos capas de luz interactúen en un proceso denominado interferencia en películas delgadas. Esto demuestra que los colores que observamos no resultan de pigmentos, sino de la manera en que la luz se refleja y se refracta en una delgada lámina que mide solo unos cientos de nanómetros, siendo mil veces más delgada que un cabello.

El fenómeno del color: reflexión e interferencia

Cuando la luz incide sobre la superficie de una pompa, parte de esta se refleja de inmediato, mientras que otra parte atraviesa el líquido, se refleja en su interior y emerge tras seguir un camino distinto. La superposición de estas dos ondas de luz y su interacción determinan si se amplifican o se cancelan. Este fenómeno se clasifica como interferencia constructiva cuando las ondas se alinean y refuerzan entre sí, y como interferencia destructiva cuando se desincronizan y se anulan. La variación en el grosor de la película de jabón es lo que define qué colores predominan en diferentes puntos de la pompa, generando esas bandas brillantes que resultan tan fascinantes.

Gravedad y movimiento en la dinámica de las pompas

Con la formación de la pompa, la gravedad comienza a influir en el líquido, lo que lleva a un adelgazamiento en la parte superior y engrosamiento en la parte inferior. Este proceso dinámico crea franjas de colores que cambian en función del deslizamiento de la pompa y su adaptación a la fuerza gravitacional. Observar estos cambios es similar a ver un río fluir a cámara lenta, ofreciendo una representación visible de transformaciones físicas que de otro modo permanecerían ocultas. La aparición de áreas oscuras en la parte superior suele ser un indicativo de que la película ha alcanzado un grosor tan reducido que está próxima a romperse.

La complejidad en la medición del grosor de las películas

Determinar el color de una pompa de jabón puede resultar engañoso. Un color en particular no es una representación constante del grosor, ya que su percepción depende también del ángulo desde el cual se observa. Un ligero cambio en la posición del observador puede modificar significativamente la tonalidad sin que el grosor real de la película cambie. Además, la forma en que se ilumina la pompa afecta la percepción del color. Un estudio de Navraj S. Lalli y Andrea Giusti, publicado en el *Journal of Applied Physics* en 2023, concluyó que la coherencia de la luz es un factor determinante en la variación de los colores de interferencia observados en una película de jabón.

Innovaciones en la evaluación del grosor de películas delgadas

Un grupo de investigación dirigido por Marcello Carlà, Giuseppe Molesini y Samuele Straulino desarrolló un método para estimar el grosor de una película de jabón a través de imágenes digitales, publicado en el *American Journal of Physics* en 2025. Este enfoque permite traducir la iridiscencia visible en estimaciones aproximadas del grosor de la película. La técnica consiste en fotografiar una película vertical iluminada, descomponer la imagen en sus componentes de color y relacionar las bandas claras y oscuras con los órdenes de interferencia, logrando un perfil de grosor con una precisión que puede alcanzar el 3% en condiciones experimentales específicas.

Aunque este avance ha permitido a los investigadores observar el proceso de secado y transformación de una pompa en tiempo real, existen limitaciones en el modelo. Los autores advierten que, cuando el grosor se sitúa por debajo de unos 100 nanómetros, el modelo pierde validez, dado que la película se vuelve negra al acercarse al punto de ruptura. Por lo tanto, para alcanzar mediciones precisas en este rango límite, será necesario emplear métodos que trasciendan los efectos visuales del color.

El estudio de las pompas de jabón no solo revela curiosidades visuales, sino que también pone de manifiesto la complejidad del fenómeno de la interferencia, sugiriendo que existen muchas preguntas aún sin respuesta en el cautivador mundo de la física cotidiana.