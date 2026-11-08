Cofundador y rival en hackathons lanza startup a los 21 años

Raymond Loong Ng, un joven de 21 años, ha decidido posponer su entrada a la universidad para poner en marcha una startup innovadora en Silicon Valley, en compañía de un ex competidor de hackathons. Esta elección representa un momento decisivo en su carrera, en un ambiente donde la Generación Z muestra un interés creciente en el emprendimiento tecnológico.

De Vietnam a Silicon Valley

Originario de Vietnam, Raymond se mudó a Singapur a los 9 años. Fue allí donde inició sus primeros negocios vendiendo juguetes y zapatillas a sus compañeros de clase. Con tan solo 16 años, realizó prácticas en una firma de auditoría, donde descubrió las posibilidades que ofrece la tecnología para impulsar proyectos empresariales. A pesar de no ser un programador experto, se dio cuenta de que la inteligencia artificial podía ser la clave para transformar sus ideas en realidades.

Uno de sus logros más notables es Neural Drive, un dispositivo desarrollado durante un hackathon médico en 2025. Este producto revolucionario facilita la comunicación de personas con parálisis a través de ondas cerebrales y parpadeos, lo que atrajo la atención de un hospital y del fondo de inversión Afore Capital, que proporcionó 250,000 dólares a la startup.

Avance de Makeable y crecimiento de la inversión

Con el respaldo financiero, Loong Ng y su sociólogo optaron por hacer una pausa en sus estudios universitarios y mudarse a San Francisco, donde se unieron a un programa para emprendedores. En la ciudad, crearon Makeable, una plataforma que capacita a los usuarios para transformar sus ideas en productos físicos utilizando inteligencia artificial. El proceso es sencillo: el usuario describe su idea y la plataforma genera automáticamente los diseños 3D y la electrónica necesaria. Al finalizar el programa, Afore Capital realizó una segunda inversión que elevó el financiamiento total de Makeable a un millón de dólares.

Los jóvenes emprendedores vivieron en una casa compartida con otros innovadores en San Francisco y demostraron su compromiso con el trabajo arduo, llegando a estar despiertos hasta las cuatro de la mañana. Actualmente, han regresado a Singapur para gestionar sus solicitudes de visado O-1, con la esperanza de regresar a Estados Unidos y continuar el desarrollo de su empresa. Raymond ha mencionado que podría extender su aplazamiento en la universidad, aunque no descarta volver si la startup no tiene éxito, enfatizando su deseo de no enfrentar esa opción.

La experiencia de Loong Ng refleja las tendencias actuales entre los jóvenes emprendedores, quienes a menudo valoran la experiencia y la innovación más que la educación formal en un mundo cada vez más digital y competitivo. Con una visión clara hacia el futuro, este joven busca dejar su huella en el ámbito tecnológico global.