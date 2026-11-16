Coches: libro de 40 años que cautivará a padres y abuelos

Este año, el Peugeot 205 GTI, un auténtico ícono de la automoción de los años ochenta, celebra su 40.º aniversario con el lanzamiento de un libro que narra su rica historia y la de los modelos GTi de la marca. El libro, titulado «La saga del Peugeot GTi», nos lleva en un viaje nostálgico a través de la evolución de estos vehículos, abarcando desde el legendario 205 GTI hasta el moderno E-208 GTi eléctrico. Más allá de las fotografías y especificaciones técnicas, la obra incluye relatos y anécdotas que evocan la conexión emocional que muchos conductores sienten por estos coches.

Un recorrido a través del tiempo

Publicada por SOFIA EDITIONS, esta obra abarca 132 páginas repletas de imágenes y documentos históricos que muestran la evolución de los automóviles deportivos compactos de Peugeot en más de cuatro décadas. Centrándose en el Peugeot 205 GTI, que inicialmente ofrecía 105 CV y se convirtió en favorito entre los entusiastas de los coches deportivos, el libro explora tanto los aspectos técnicos como las experiencias de quienes los condujeron.

La llegada del E-208 GTi

El nuevo E-208 GTi, que alcanza los 281 CV, representa una nueva etapa en la historia de Peugeot, uniendo el legado del 205 GTI con el contexto actual de la movilidad eléctrica. La publicación del libro coincide con el lanzamiento de este modelo, presentado en el Salón del Automóvil de París de 2026. Durante este evento, realizado el 17 de octubre, Peugeot dedicó un día entero a celebrar el regreso del GTi, brindando una ocasión ideal para mostrar cómo la marca incorpora nuevas tecnologías a su herencia sin perder su distintiva esencia deportiva.

Un obsequio para los apasionados

Con la temporada navideña acercándose, «La saga del Peugeot GTi» se posiciona como un regalo perfecto para aquellos que tienen un aprecio especial por los coches clásicos. Este libro, disponible en la tienda oficial de Peugeot Lifestyle por 35 euros, se ofrece en inglés y francés, lo que amplía su atractivo para los amantes de la historia automovilística. Además, se convierte en un nexo familiar, permitiendo recordar historias pasadas que conectan distintas generaciones.

Más que un simple volumen

El Peugeot 205 GTI es un claro ejemplo del profundo impacto emocional que un coche puede tener, y esta publicación trasciende un mero compendio gráfico. Reúne historias y testimonios, estableciendo una conexión intergeneracional que celebra la pasión por el automovilismo. A través de sus páginas, invita a los lectores a reflexionar sobre el papel de estos vehículos en sus vidas y en la historia del automovilismo global.

Con su contenido exclusivo y fotografías cautivadoras, «La saga del Peugeot GTi» se convierte en una adición destacada para cualquier entusiasta del motor, encapsulando la esencia de pertenecer a la comunidad automovilística. Sin duda, un regalo que ofrece más que solo imágenes de coches: una valiosa oportunidad para compartir recuerdos y revivir momentos significativos.