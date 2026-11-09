Clásicos de Godzilla que impulsan el regreso del kaiju en cines

La emblemática franquicia de Godzilla, que ha encantado a las audiencias durante más de 70 años, celebra un nuevo capítulo con el lanzamiento de Godzilla Minus Zero. Desde que el monstruo hizo su debut en 1954, las producciones que lo involucran han evolucionado significativamente, haciendo que el famoso lagarto japonés se enfrente y forme alianzas con diversas criaturas sobrenaturales, así como explorando múltiples contextos narrativos y temporales.

Una trayectoria cinematográfica impresionante

La historia de Godzilla abarca un tiempo considerable, contando con películas de gran renombre y otras que no han recibido tanta atención. A pesar de que muchas de estas cintas han sido exitosas en Japón, no todas han logrado abrirse paso en el mercado occidental. La llegada reciente de Godzilla Minus Zero representa un cambio favorable, aumentando su presencia globalmente.

Mejores películas de Godzilla

Dentro de la saga, hay cinco películas que destacan, cada una aportando algo especial a la mitología de Godzilla:

5.- Godzilla (2014) Esta película, dirigida por Gareth Edwards , revitalizó la franquicia en Occidente, aunque su recepción fue mixta. A pesar de ofrecer entretenimiento, el enfoque en personajes humanos y su tono sombrío limitó su atractivo en comparación con otras versiones.

4.- Godzilla: El planeta de los monstruos (2017) Este filme de animación presenta un futuro en el que la humanidad regresa a un planeta controlado por kaijus, aportando una visión innovadora y emocionante a la historia de Godzilla.

3.- Shin Godzilla (2016) En esta película, se presenta una reimaginación del afamado monstruo, abordando los retos actuales que enfrenta Japón y caracterizando a Godzilla con un diseño que ha sido aclamado por los fanáticos.

2.- Godzilla (1954) Con su estatus de clásico, la película original ofrece una reflexión profunda sobre las ansiedades de Japón en la era post-belicista, estableciendo un modelo narrativo que ha influenciado muchas versiones posteriores del kaiju.

1.- Godzilla Minus One (2023) Considerada recientemente como la obra maestra más destacada del Rey de los Monstruos, Godzilla Minus One ha sido celebrada tanto por críticos como por el público, logrando un gran éxito en taquilla y recibiendo el primer Oscar en la historia de este icónico personaje gracias a sus revolucionarios efectos visuales.

Con una trayectoria tan rica en la industria cinematográfica, Godzilla sigue siendo un emblema de la cultura popular, adaptándose y evolucionando a través de diferentes generaciones y ofreciendo relatos que resuenan con diversas sensibilidades e hitos históricos. La saga combina de manera fascinante la acción con la reflexión, invitando a las nuevas audiencias y a los viejos seguidores a descubrir el legado del monstruo que ha conquistado corazones en todo el mundo.