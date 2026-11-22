La administración de Donald Trump en Estados Unidos ha generado una notable fuga de talento científico. Muchos investigadores están considerando la posibilidad de trasladar sus proyectos a otros países debido a despidos y recortes en el ámbito científico. Una encuesta del mes de marzo de 2025, publicada por la revista Nature, indica que el 75% de los científicos en Estados Unidos está evaluando seriamente emigrar. Esta situación ha propiciado que centros de investigación en Asia intensifiquen sus esfuerzos para atraer a estos profesionales en búsqueda de nuevas oportunidades.

Oportunidades y Restricciones en China

El interés por llevar a cabo proyectos de investigación en China contrasta con el control riguroso que el gobierno chino ejerce sobre la entrada de extranjeros. No obstante, actualmente se aplica una exención temporal que permite a las personas con pasaporte español ordinario ingresar al país sin necesidad de un visado previo. Esta medida, que se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026, permite la entrada sin visado con motivos de negocios, turismo, visitas familiares e intercambios académicos, siempre que la estancia no supere los 30 días consecutivos y no involucre trabajo remunerado.

Los investigadores de España deben estar atentos para no sobrepasar este límite; cualquier situación que provoque un retraso en la investigación, como la espera por reactivos o la repetición de análisis que exceda los 30 días, pondría en riesgo la validez de la exención. El Ministerio de Asuntos Exteriores español previene que exceder este período o trabajar sin el permiso adecuado puede resultar en severas penalizaciones, incluyendo multas, detenciones y expulsiones. Para estancias que superen un mes o estén directamente asociadas a proyectos de investigación, se requiere obtener un visado en España antes del viaje.

Cumplimiento de Regulaciones Locales

Además de gestionar adecuadamente el tiempo de estancia, los investigadores tienen la obligación de registrar su lugar de residencia dentro de las 24 horas posteriores a su llegada (72 horas en las zonas rurales). Generalmente, este registro se maneja automáticamente en hoteles convencionales; sin embargo, quienes elijan residencias particulares o universitarias deberán acudir a la comisaría local para formalizar su estatus. Esta normativa añade una complejidad adicional a su labor científica, especialmente si el investigador necesita desplazarse entre provincias para realizar análisis o recolectar muestras, ya que deberá actualizar su registro en cada nuevo destino.

Según datos de la Red de Investigadores España-China (RICE), cerca de 100 científicos españoles están actualmente trabajando en China. Por tanto, es fundamental que las universidades y centros de investigación en España gestionen de forma adecuada los visados y seguros necesarios para evitar sanciones. La situación podría tornarse más restrictiva a partir del 1 de enero de 2027, en caso de que no se anuncie una nueva prórroga de la exención, lo que implicaría la necesidad de obtener un visado consular, incluso para estancias breves.

En conclusión, aunque los investigadores que desean mover sus proyectos a China tienen un camino abierto, deben estar atentos a las estrictas regulaciones y posibles implicaciones legales que afecten su estatus migratorio y laboral. Esta evaluación puede ser determinante para su planificación futura y los retos que enfrentarán en el desarrollo de sus investigaciones en el país asiático.