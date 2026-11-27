Ariadna Morales, bióloga evolutiva originaria de México, ha desempeñado un papel fundamental en un estudio que proporciona nuevos conocimientos sobre el origen de los murciélagos y sus excepcionales capacidades inmunológicas. Este trabajo, publicado en la revista Nature, representa un avance significativo en nuestra comprensión de estos mamíferos, que, a pesar de albergar virus mortales como el ébola, permanecen asintomáticos.

Descubrimientos en la evolución de los murciélagos

Este estudio es considerado el más completo sobre la genética de los murciélagos hasta el momento, con la participación de más de 130 científicos que se dedicaron a la secuenciación de 103 genomas y al análisis de 44 fósiles de diferentes partes del mundo. Gracias a este esfuerzo, se logró un examen exhaustivo del árbol evolutivo de estos animales, proponiendo que su origen se sitúa en Europa hace entre 60 y 65 millones de años, lo cual desafía la creencia previa que situaba su inicio en Norteamérica.

Morales, quien pronto asumirá la dirección de un departamento en el City College de Nueva York, resaltó que la propuesta de secuenciación de genomas de murciélagos representa un trabajo que abarca más de veinte años. Desde 2017, el proyecto Bat1K tiene como meta la secuenciación de todas las especies de murciélagos existentes.

El misterio de su resistencia a virus

Un descubrimiento crucial de este estudio es la identificación de una clave genética que podría explicar la inmunidad de los murciélagos frente a los virus que portan. Estudios previos de Morales en 2025 indicaron que los ancestros de los murciélagos desarrollaron adaptaciones genéticas en su sistema inmunológico, diferenciándolos de otros mamíferos. Se sugiere que la alta demanda energética del vuelo ha provocado modificaciones en las vías inflamatorias, permitiendo a estos animales manejar mejor el estrés celular y evitar reacciones inflamatorias que podrían ser dañinas.

Con el fin de profundizar en esta investigación, Morales propone comparar los genomas de murciélagos vulnerables a ciertos virus con los que no lo son, buscando identificar adaptaciones genéticas que puedan facilitar el desarrollo de tratamientos para enfermedades humanas.

La relevancia ecológica de los murciélagos

Además de su valor científico, Morales subraya la trascendencia ecológica de los murciélagos. Estos mamíferos tienen funciones cruciales, como la polinización de plantas, incluyendo el agave, fundamental para la producción de mezcal y tequila, y el control de plagas al alimentarse de insectos nocivos para la agricultura. En una sola noche, un murciélago puede consumir insectos que equivalen a su propio peso.

A pesar de su importancia, los murciélagos enfrentan serias amenazas, como la destrucción de su hábitat, la caza y el cambio climático. Morales enfatiza la necesidad urgente de conservar estas especies, dado que su tasa de reproducción es baja y su recuperación demográfica es lenta.

Con el avance de la investigación sobre murciélagos, el legado de Ariadna Morales se establece como una contribución importante, no solo para la comprensión científica, sino para la protección de estas criaturas esenciales en el mantenimiento del equilibrio ecológico. Su trabajo resalta la belleza del mundo natural y abre nuevas oportunidades para tratamientos médicos, aportando un renovado optimismo sobre la interconexión entre la salud humana y el bienestar del planeta.