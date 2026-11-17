El próximo sábado 21 de noviembre, en Ciudad de México, se implementará un nuevo marco regulatorio para conductores de scooters, bicicletas eléctricas y motonetas. Este cambio finalizará con la informalidad que ha caracterizado el uso de estos vehículos durante meses. La Secretaría de Movilidad (Semovi) ha establecido este plazo para que los propietarios completen el proceso de regularización, que empezó el 1 de julio.

Requisitos para la Regularización

Para regular sus Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), los propietarios deben cumplir varios requisitos como la obtención de placas de circulación, una tarjeta de verificación, el Distintivo de Movilidad Eléctrica y una licencia tipo A1 o A2. Los VEMEPE son definidos como vehículos de dos o más ruedas, equipados con un acelerador independiente y motores de entre 250 watts y un kilowatt, capaces de alcanzar velocidades superiores a 25 kilómetros por hora. Estos vehículos se clasifican en dos categorías según su peso: Tipo A, que pesa menos de 35 kilos, y Tipo B, que va de 35 a 350 kilos.

Para llevar a cabo la obtención de placas, los propietarios deben registrarse en el Sistema de Trámites Vehiculares de CDMX a través de la cuenta Llave CDMX. En su carpeta digital, deberán cargar una identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio no mayor a noventa días, y la factura o carta factura correspondiente, junto con su archivo XML. Si falta algún documento, la Semovi permitirá presentar un manifiesto bajo protesta de decir verdad para simplificar el trámite.

Consecuencias por Falta de Regularización

Las personas que no regularicen sus vehículos en el tiempo estipulado se arriesgan a multas que varían entre 10 y 20 Unidades de Medida y Actualización, resultando en un costo aproximado de entre 1,173 y 2,346 pesos. Además, existe la posibilidad de que sus vehículos sean confiscados por las autoridades y trasladados al depósito vehicular.

Con estas nuevas regulaciones, se producirá un cambio significativo en la manera en que se gestionan los vehículos eléctricos en la capital. A partir del sábado, el uso de motocicletas, scooters y bicicletas eléctricas estará sujeto a las mismas normativas que las motocicletas convencionales, lo que implica un mayor compromiso para los usuarios sobre su documentación y el cumplimiento de las normas de tránsito.

Los meses de gracia para los propietarios de estos vehículos darán paso a un control más estricto por parte de las autoridades, y se anticipa que la implementación de estas medidas traerá consigo cambios notables en la percepción y regulación de estos métodos de transporte en la ciudad.