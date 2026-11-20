Para reducir las molestias ocasionadas por el ruido aéreo en el Valle de México, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) está considerando la modificación de sus rutas de despegue. La evaluación inicial está siendo realizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), junto a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y el Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM). Si se aprueban los cambios, su implementación podría tener lugar entre marzo y abril de 2027.

Contexto del Problema

La necesidad de este rediseño surge a raíz de las quejas de los residentes en los alrededores del aeropuerto, quienes han observado un incremento en el ruido y vibraciones desde que se llevó a cabo un rediseño aéreo en marzo de 2021. Este rediseño tenía como meta optimizar el uso del espacio aéreo mediante trayectorias más precisas; lamentablemente, resultó en un aumento de 1.2 a 2.5 millones en el número de personas expuestas al ruido, según estimaciones de la organización Aeronáutica Segura, Menos Ruido.

Frente a esta situación, diversas organizaciones ciudadanas han solicitado que se revisen las rutas de despegue y llegada para mitigar el impacto acústico sobre las comunidades cercanas al AICM. Con esta nueva propuesta, se busca también encontrar un balance entre la seguridad y la eficiencia en las operaciones de navegación aérea.

Los Cambios Propuestos

Las modificaciones que están bajo consideración se centran en los procedimientos de salida de las pistas 23 del AICM. Según el capitán Jaime L. del Río, experto en aviación y participante en las mesas técnicas, se propone que los aviones realicen un giro a la derecha poco después del despegue, orientándose hacia el norte-noroeste. Esta maniobra los llevaría hacia la zona de San Mateo y las cercanías del Periférico Norte, imitando el comportamiento aéreo habitual antes de 2021. Además, se espera que este ajuste no solo reduzca la exposición al ruido, sino que también genere ahorros en combustible y disminuya las emisiones contaminantes, aunque los resultados estarán sujetos a las condiciones operativas.

Mediciones Acústicas y Próximos Pasos

Aeronáutica Segura, Menos Ruido ha respaldado su propuesta mediante un extenso estudio acústico, que incluye cerca de mil horas de registros en diversos puntos del Valle de México. Estas mediciones facilitarán la evaluación del impacto que las nuevas rutas podrían tener en la disminución de personas expuestas a niveles molestos de ruido.

Antes de proceder con la implementación de estos cambios, será necesario realizar simulaciones y recibir las aprobaciones correspondientes de las aerolíneas como Aeroméxico y Viva Aerobus. Además, la AFAC deberá certificar estos ajustes. Se anticipa que la publicación de las nuevas rutas ocurra entre enero y febrero de 2027, con el inicio de las operaciones planificadas para marzo y abril de ese mismo año, siempre y cuando se completen satisfactoriamente todas las evaluaciones correspondientes.

A pesar de las modificaciones propuestas, no se puede garantizar la eliminación total de los problemas acústicos. El verdadero impacto dependerá de cómo se implementen las nuevas trayectorias y cómo se lleven a cabo las mediciones una vez que se inicien los nuevos procedimientos.