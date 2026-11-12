Catedral en Finlandia resuena con ecos del universo antiguo

En la catedral de Oulu, en Finlandia, se está llevando a cabo un proyecto que fusiona arte y ciencia de una manera excepcional. Este innovador esfuerzo busca hacer audible un fenómeno astronómico que ha intrigado a la comunidad científica desde su descubrimiento: los estallidos rápidos de radio (FRB, por sus siglas en inglés). Estas ondas de radio, que han viajado durante miles de millones de años por el universo, son convertidas en música por Kiyoshi Masui, un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), y Andrew Melchior, un compositor dotado de una visión creativa singular. A través de esta iniciativa, no solo se ofrece una experiencia artística, sino que también se busca facilitar la comprensión del misterioso fenómeno astronómico que representan las FRB.

¿Qué son los estallidos rápidos de radio?

Desde que se descubrieron en 2007, las FRB han captado el interés de los astrónomos. Estas señales son extremadamente energéticas, y en solo un milisegundo pueden liberar energía comparable a la que el Sol emite durante tres días. A pesar de los avances en la investigación, su origen sigue siendo incierto. Diferentes teorías han surgido al respecto, incluyendo la formación de estas explosiones en magnetosferas de estrellas de neutrones, agujeros negros, o incluso como resultado de la fusión de estrellas de neutrones. La dificultad para estudiar estos fenómenos radica en que no pueden verse ni oírse con los instrumentos convencionales, lo que hace que iniciativas como la de Masui y Melchior sean cruciales para la divulgación y comprensión pública de la ciencia.

Para crear las composiciones, Masui y Melchior han utilizado datos de 4.539 estallidos detectados entre 2018 y 2023 por el Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME). Este radiotelescopio es conocido por su amplio campo de visión, lo que lo convierte en un poderoso detector de FRB. A través de un proceso de sonificación, las señales que antes eran solo datos numéricos se transforman en sonidos. Desde zumbidos hasta chasquidos y silbidos, cada tipo de estallido genera una melodía única y armoniosa, donde las distintas frecuencias de radio, al llegar en momentos ligeramente diferentes, crean una experiencia sonora cautivadora.

Experiencia musical monumental

Desde abril de 2026, un dispositivo conocido como The Logos ha estado funcionando en la catedral. Este artefacto cuenta con 12 altavoces distribuidos en todo el edificio, ofreciendo presentaciones diarias de estas composiciones musicales al mediodía. El 21 de noviembre se llevará a cabo un evento especial en el cual Andrew Melchior interpretará las obras al teclado, acompañado por un coro de 30 personas que enriquecerán la experiencia. Este evento no solo es una representación artística, sino que también busca conectar al público con un fenómeno astronómico de manera accesible y atractiva.

Aunque la sonificación de las FRB no necesariamente proporcionará respuestas sobre su origen, sí tiene un impacto notable en la comunión entre ciencia y arte. Al transformar señales complejas en música, se facilita una comunicación más efectiva sobre estos fenómenos a un público amplio. Según los creadores del proyecto, esta unión no solo enriquece la comprensión, sino que también aviva la curiosidad del público hacia el cosmos, un vasto y misterioso espacio que todavía guarda muchos secretos.

La importancia de la divulgación científica

Este proyecto subraya el valor que las iniciativas interdisciplinarias tienen en el ámbito de la investigación espacial y la ciencia. Convertir temas complejos en experiencias atractivas es una forma efectiva de atraer a una audiencia diversa y despertar su interés por la ciencia. La sonificación puede no solo inspirar a la comunidad científica a seguir explorando temas como las FRB, sino también motivar a futuros científicos a adentrarse en el campo de la astronomía.

A medida que la ciencia avanza, es fundamental que los descubrimientos sean compartidos con la sociedad. La divulgación de conocimiento a través del arte ofrece una oportunidad única de conectar a las personas con la investigación científica, haciendo que los misterios del universo sean más accesibles y comprensibles. Este enfoque no solo amplía el conocimiento general sobre fenómenos como los estallidos rápidos de radio, sino que también busca fomentar un aprecio más profundo por la exploración del cosmos y su vastedad.