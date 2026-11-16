En el sur de Siberia, en la república de Tuvá, se ha llevado a cabo un hallazgo arqueológico relevante que muestra el consumo de cannabis por parte de jinetes escitas hace aproximadamente 2,800 años. Este descubrimiento se origina en un yacimiento del siglo VIII a.C., donde se hallaron intencionalmente cerca de 1,000 semillas de cannabis en la cámara principal de una tumba. El estudio, dirigido por Gino Caspari, arqueólogo de la Universidad de Berna, fue publicado en la revista Science.

Confirmación del Uso Psicoactivo del Cannabis

Antes de este hallazgo, la evidencia sobre el uso psicoactivo del cannabis en sociedades antiguas se basaba en indicios indirectos, como restos de material vegetal en recipientes. La particularidad del descubrimiento en Tuvá se debe a que se logró recuperar hebras de cabello humano, gracias a las excepcionales condiciones de conservación del sitio. A través de pruebas de espectrometría en el cabello, se identificó la presencia de cannabinol (CBN), un subproducto de la degradación del tetrahidrocannabinol (THC), que es el principal compuesto psicoactivo del cannabis. Este hallazgo no solo sugiere que la planta era utilizada en rituales funerarios, sino que también implica su consumo o inhalación durante la vida de los escitas.

Un Ritual que Revela la Brutalidad de su Época

El examen de las semillas sugiere que el cannabis tenía un papel fundamental en los ritos funerarios de la clase alta escita. De acuerdo con los relatos históricos de Heródoto, los escitas realizaban ceremonias de purificación que incluían el uso de semillas de cáñamo al ser calentadas sobre piedras. Sin embargo, el nuevo hallazgo plantea la posibilidad de que el cannabis se utilizara con un objetivo más siniestro: sedar a las víctimas humanas sacrificadas, junto con 18 caballos, que eran ofrecidos para acompañar a los difuntos en su travesía hacia el más allá.

Este descubrimiento proporciona una nueva perspectiva sobre el uso del cannabis en tiempos antiguos y resalta la complejidad y brutalidad de los rituales funerarios escitas. Con las investigaciones sobre el ADN de las semillas recuperadas en curso, los antropólogos esperan esclarecer la conexión evolutiva y cultural entre estas prácticas ancestrales y su impacto en la historia del consumo de cannabis.

La preservación excepcional de estos hallazgos en el entorno siberiano ha sido vital para los investigadores, quienes logran así obtener una comprensión más profunda de la vida y tradiciones de los escitas. Este acontecimiento representa un hito significativo en el campo de la arqueología, abriendo nuevas vías para investigar la relación del ser humano con las plantas, no solamente como fuente alimentaria, sino también como instrumentos de experiencias espirituales y rituales.