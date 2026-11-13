Can Yaman habla sobre su reto de debutar en español

Can Yaman, un destacado actor turco de 37 años, se encuentra en un punto alto de su trayectoria profesional, siendo reconocido en Turquía, España, Italia y Latinoamérica por su talento. Su nuevo proyecto, El laberinto de las mariposas, que está disponible en AMC+, marca su primera participación en una serie en español y se presenta como un thriller romántico de ocho episodios.

Una travesía en el mundo hispanohablante

En esta serie, Yaman da vida a un agente secreto que, tras una traición, se convierte en el hombre más buscado en España. A lo largo de la grabación, el actor utilizó su experiencia en producciones en italiano e inglés, lo que facilitó su transición al español. Antes de afrontar este proyecto, dedicó un año a estudiar el idioma con el objetivo de captar cada matiz del guion. “El cerebro es como un músculo y reconoce el sistema. Cuando llegué a España, me sentía bien en ese sentido”, declaró el actor.

La experiencia previa de Yaman en otros idiomas resultó fundamental. Admitió que enfrentó retos en su primer rodaje en italiano, donde la adaptación fue más compleja, pero su preparación le dio la confianza necesaria para esta nueva aventura. “Cuando haga otra serie en español, cada vez será más fácil”, expresó con optimismo sobre su futuro en el mundo hispanohablante.

Reflexiones sobre la industria del entretenimiento

Yaman, conocido por sus papeles en producciones como Pájaro Soñador, Sandokan y Violeta como el mar, ha compartido su entusiasmo por su experiencia en la industria española. “He visto muchas películas y series de España, y tenía muchas ganas de trabajar aquí”, comentó, resaltando la diversidad cultural del país.

Sobre posibles colaboraciones en el ámbito español, el actor optó por un enfoque más general. Prefiere no mencionar nombres específicos de directores con los que le gustaría trabajar, señalando que la industria ha cambiado notablemente tras la pandemia. “Las reglas han cambiado, los gustos han cambiado, los hábitos han cambiado. Ahora todo el mundo usa las plataformas”, explicó, añadiendo que su meta es convertirse en un artista deseado por cineastas, en lugar de buscar colaboraciones concretas.

Con El laberinto de las mariposas, Can Yaman sigue cosechando éxitos en su carrera, reafirmando su posición como uno de los actores más versátiles y reconocidos en la actualidad. Sus admiradores están ansiosos por descubrir qué nuevas oportunidades surgirán en su creciente carrera, tanto en España como en otros mercados internacionales.