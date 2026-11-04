Camioneta japonesa desafía a Taos y Kicks con nuevo motor turbo

La llegada de la nueva Mazda CX-30 2027 a las agencias en México presenta un exterior que se ha mantenido inalterado durante los últimos siete años, lo que ha generado opiniones contrastantes entre los consumidores. Aunque su estética es la misma que se conoció antes de la pandemia, la marca ha implementado significativas mejoras en el equipamiento, sobre todo en las versiones intermedias del modelo.

Avances en tecnología y seguridad

Entre las actualizaciones más relevantes se destacan la inclusión de un monitor de punto ciego y una alerta de tráfico cruzado trasero en la versión i Sport, con el objetivo de mejorar la seguridad y facilitar la conducción, especialmente al salir de lugares estrechos. Además, la versión i Grand Touring ahora ofrece un conjunto de asistencias avanzadas que anteriormente solo estaban disponibles en la variante más costosa. Esta suite incluye control de crucero adaptativo, freno autónomo de emergencia y un asistente para mantener el carril, lo que eleva la competitividad del modelo en el mercado de SUVs médicas.

Incluso la versión base de la CX-30 ha visto mejoras, incluyendo una pantalla de 10 pulgadas que es compatible con Apple CarPlay y Android Auto, así como cámara de reversa, freno de mano eléctrico y siete bolsas de aire. Estas características colocan este modelo en un nivel superior de equipamiento frente a sus competidores.

Opciones y precios en el mercado mexicano

La CX-30 2027 se ensambla en México, en la región de Guanajuato. Los precios de este modelo comienzan en 461,900 pesos para la versión i, suben a 491,900 pesos para la i Sport, y llegan a 541,900 pesos en la i Grand Touring, alcanzando un precio máximo de 591,900 pesos para la versión Signature. Este último modelo está equipado con un motor turbo de 2.5 litros que genera 227 caballos de fuerza y un torque de 310 libras-pie, además de contar con tracción integral, lo que lo hace el más potente de la gama.

A pesar de un aumento de 20,000 pesos en el precio en comparación con el año anterior, Mazda espera que las nuevas características de seguridad y tecnología mantengan su competitividad frente a rivales como el Volkswagen Taos, Toyota Corolla Cross y Nissan Kicks. La CX-30, respaldada por una garantía de seis años, se perfila como una opción sólida para aquellos que buscan calidad y durabilidad en este segmento.

Con el lanzamiento de la CX-30 2027, Mazda reafirma su compromiso con la calidad percibida, ofreciendo un vehículo que, aunque mantiene el diseño de sus predecesores, incorpora mejoras significativas que la hacen más atractiva para los consumidores que priorizan la seguridad y la tecnología moderna en sus automóviles.