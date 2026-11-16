Botón engañoso no acelera la computadora como se creía

Durante los años ochenta, un elemento peculiar se volvió común en múltiples ordenadores: el botón denominado Turbo, que prometía aumentar el rendimiento simplemente al ser presionado. No obstante, este botón se reveló como una herramienta más de marketing, ya que, al activarlo, el procesador trabajaba a su velocidad normal, y al desactivarlo, el equipo funcionaba a una velocidad reducida.

La aparición del botón Turbo

Comenzando a aparecer en la segunda mitad de los años ochenta, el botón Turbo se instaló principalmente en ordenadores con procesadores Intel 80286, 80386 y 80486. Cada uno de estos dispositivos no solo incluía el interruptor, sino también un indicador luminoso y una pantalla LED que mostraba la velocidad del procesador. Esta situación surgió debido a la necesidad de soportar sistemas que dependían de velocidades de procesamiento específicas, dado que muchos de los juegos y aplicaciones de la época estaban diseñados en función de esos parámetros.

Funcionamiento y falsedades del botón Turbo

El funcionamiento real del botón Turbo afectaba la velocidad de operación del procesador al estar conectado a la placa base. Con el botón activado, la CPU trabajaba a su frecuencia nominal, que podía ser de 16, 25 o 33 MHz. En cambio, al desactivarlo, la velocidad del sistema se reducían para simular el rendimiento de procesadores más antiguos, aunque era erróneo pensar que este modo se consideraba el estándar. Además, algunas placas madre implementaban técnicas adicionales para disminuir aún más la velocidad de funcionamiento.

La denominación “Turbo” daba la impresión a los usuarios de que podían mejorar el rendimiento de su equipo, similar a una práctica de overclocking. No obstante, los fabricantes alimentaban aún más la confusión al ofrecer lecturas engañosas en los indicadores, mostrando un incremento de hasta 33 MHz al activar el botón, cuando en realidad esa era la velocidad prevista desde el principio.

A medida que la tecnología avanzaba, la relevancia del botón Turbo comenzó a disminuir. A mediados de los años noventa, sistemas operativos como Windows 95 y sus aplicaciones adoptaron métodos más eficientes y modernos para gestionar el tiempo de ejecución. Gracias a la resolución de problemas de compatibilidad a través de nuevas herramientas y técnicas, el botón Turbo se convirtió en una característica obsoleta, desapareciendo de los nuevos modelos de ordenadores hacia finales de esa década.

Este curioso legado del diseño de los primeros PCs nos recuerda cómo la evolución tecnológica a veces trae más confusión que beneficios para el usuario. En vez de mejorar la experiencia, el botón Turbo se transformó en un símbolo de una época donde la velocidad de procesamiento dependía de factores muy distintos a los de la potencia de los equipos en desarrollo.