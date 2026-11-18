Un nuevo método de regeneración forestal en Tanzania ha despertado el interés de expertos y agricultores a nivel global. Esta práctica, denominada regeneración natural gestionada por agricultores (FMNR), se fundamenta en el potencial de los tocones de árboles cortados para brotar, lo que permite el crecimiento de bosques sin necesidad de plantar nuevos ejemplares. Dada la situación crítica relacionada con el cambio climático y la deforestación, esta técnica se presenta como una solución viable y sostenible.

Origen de la Técnica

El agrónomo Tony Rinaudo, quien llegó a Níger en 1980 para trabajar en la reforestación del Sahel, fue el precursor de esta innovación al notar que los brotes que nacían de tocones viejos podían sobrevivir y desarrollarse. Su experiencia l llevó a establecer el método FMNR, que ha sido adoptado en diversas áreas, incluyendo Tanzania, donde localmente se le conoce como Kisiki Hai, que se traduce como “tocón vivo” en suajili.

Este enfoque aprovecha las raíces y los tocones dejados en el suelo después de la tala. Los agricultores identifican tocones activos y conservan uno o dos brotes fuertes, eliminando el resto para reducir la competencia. Este procedimiento garantiza un crecimiento rápido y mejora considerablemente la tasa de supervivencia de las plantas.

Impacto en Dodoma

En la aldea de Mkondai, situada en el distrito de Bahi, los agricultores han comenzado a implementar el método FMNR y han observado cambios significativos en su entorno. Antes de esta técnica, la tierra no tenía la capacidad de retener agua, lo que impactaba negativamente la producción agrícola. Sin embargo, la regeneración de árboles ha proporcionado sombra y leña, resultando en cosechas más abundantes.

El éxito de este método se basa en su continuidad, no en una mera aplicación aislada. La LEAD Foundation, una organización local, desempeña un papel crucial al formar a “agricultores campeones”, quienes a su vez imparten su conocimiento a sus comunidades. Este enfoque genera un efecto multiplicador que beneficia tanto a los agricultores como al medio ambiente local.

Desafíos y Potencial

A pesar de los evidentes beneficios, se plantea la interrogante sobre la disponibilidad de bosques naturales en Tanzania para implementar esta técnica a mayor escala. De acuerdo con el informe FRA 2020 de la FAO, la mayor parte del bosque en el país resulta de la regeneración natural. Sin embargo, la definición de bosque no plantado no aclara qué proporción proviene de la regeneración de tocones. La capacidad de replicar el modelo FMNR dependerá de una comprensión más profunda de estos bosques y de su potencial para favorecer la biodiversidad y el desarrollo sostenible.

En resumen, el enfoque FMNR que se está promoviendo en Tanzania representa un avance significativo hacia la recuperación de ecosistemas forestales a través de prácticas agrícolas sostenibles. La posibilidad de regenerar bosques sin la necesidad de plantar nuevos árboles abre oportunidades para nuevas estrategias de conservación y gestión ambiental, contribuyendo a un futuro más ecológico y sostenible para la región africana y más allá.