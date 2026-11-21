Este viernes, los mercados bursátiles en Estados Unidos sufrieron una caída significativa, cerrando una semana con grandes pérdidas en el ámbito tecnológico. Esta tendencia se vio acentuada por un desplome en las acciones de Anthropic, que había tenido un debut prometedor en bolsa un día anterior. Las acciones de esta empresa de inteligencia artificial cayeron más del 12%, finalizando cerca de US$88.9, y acabaron el día con un descenso total del 8.5%.

Impacto en índices bursátiles

El S&P 500 experimentó un descenso del 3.7%, marcando su séptima jornada consecutiva de pérdidas, lo que representa la racha más prolongada desde febrero de 2020. Mientras tanto, el Nasdaq, que incluye a las empresas tecnológicas, vio una caída aún mayor del 5.3%; y el Dow Jones reportó una baja del 1.9%. Este panorama negativo para los inversores está relacionado con temores sobre la viabilidad de la inversión en inteligencia artificial y los problemas particulares que enfrentan grandes empresas como Nvidia y SpaceX.

Un factor de inquietud ha sido la magnitud de la inversión en IA, que ha superado el billón de dólares en el último año, concentrándose en un reducido número de empresas. Esto ha llevado a dudas sobre la capacidad de estos desembolsos para generar los resultados esperados y el momento en que podrían hacerlo. Además, la reciente victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato ha exacerbaado la incertidumbre respecto al desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial.

Desplome de empresas emblemáticas

Los problemas no son exclusivos de Anthropic. Nvidia sufrió un desplome del 13.7% luego de que se informara sobre una investigación de sus prácticas contables por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Asimismo, las empresas de Elon Musk, como Tesla y SpaceX, registraron caídas en sus acciones superiores al 7.6%. En general, el sector tecnológico mostró descensos: Meta perdió un 5%, Amazon un 4%, y aunque Apple y Alphabet experimentaron caídas más leves, también influyeron negativamente en la percepción del mercado.

Los mercados europeos no quedaron exentos de este impacto, con el índice Dax de Alemania cayendo un 2.6%, el CAC 40 de Francia un 1.9% y el FTSE 100 del Reino Unido un 1%. En Asia, también se reflejó esta tendencia, ya que el Kospi de Corea del Sur y el Nikkei 225 de Japón cerraron cerca de un 5% abajo. Además, la bolsa de Taiwán registró un descenso semanal superior al 17%, alcanzando su mayor caída desde 1990.

El desalentador panorama en Wall Street y en otras bolsas internacionales refleja un cambio en la actitud de los inversores, quienes parecen haber pasado de valorar el crecimiento sin límites a buscar empresas con flujos de caja más claros y sostenibles hacia la rentabilidad. Con el futuro de la inversión en inteligencia artificial en entredicho, la atención sobre la evolución del mercado permanecerá intensa en los próximos días.