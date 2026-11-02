Binance enfrenta crisis de confianza tras robo histórico de criptomonedas

Binance, el principal exchange de criptomonedas a nivel mundial, atraviesa un periodo crítico después de sufrir un histórico hurto de activos digitales. El 29 de octubre, un ataque cibernético logró llevarse criptomonedas que suman cerca de **6.300 millones de dólares**, constituyendo el mayor robo en la historia de este sector. Como resultado, Binance detuvo las retiradas de fondos durante dos días, reanudándolas el 1 de noviembre.

El efecto del ataque en los usuarios

Una vez que se reabrieron las retiradas, los clientes de Binance retiraron alrededor de **7.400 millones de dólares**. No obstante, durante ese mismo periodo, se registraron depósitos por aproximadamente **2.700 millones**, lo que significa una salida neta cercana a **4.700 millones de dólares**, equivalentes a un **3%** de los activos que la plataforma tenía bajo custodia. Este aumento en las retiradas ha avivado el debate sobre la confianza en la plataforma, aunque algunos analistas sostienen que la confianza se ha mantenido relativamente estable, comparando la situación actual con las **6.000 millones de dólares** en salidas que Binance experimentó tras el colapso de FTX en 2022.

El FBI ha relacionado el ataque con el grupo TraderTraitor, vinculado a Corea del Norte, lo que añade un nivel de preocupación al incidente. A pesar de la magnitud del robo, Binance afirma que no traspasará las pérdidas a sus usuarios. La empresa ha declarado que utilizará recursos de su tesorería, su **fondo de emergencia SAFU** y otros fondos para recuperar los activos perdidos, afirmando haber reintegrado ya el **95%** de lo sustraído.

Desafíos legales y de confianza

Además del robo, Binance se enfrenta a desafíos legales y regulatorios en Europa. La plataforma no consiguió la autorización para operar según el nuevo reglamento MiCA, y sus licencias en países como Grecia y Francia están bajo cuestionamiento. Estos problemas se añaden a los obstáculos que Binance enfrentó en 2023, cuando admitió irregularidades en la prevención de blanqueo de capitales y acordó un desembolso de **4.300 millones de dólares** en un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos.

El clima general en torno a las criptomonedas continúa siendo complicado. Incidentes anteriores, como la caída de FTX y el robo en Bybit en 2025, donde se sustrajeron **1.500 millones de dólares**, han exacerbado la desconfianza hacia los exchanges. Mientras Binance intenta restaurar su imagen y la de sus servicios, el escrutinio de los inversores sobre su solvencia y seguridad sigue siendo intenso. La compañía ha publicado una prueba de reservas para demostrar que mantiene un margen de cobertura de uno a uno para diez activos, aunque esto no garantiza la recuperación total de los fondos robados ni una auditoría completa.

En conclusión, el robo de **6.300 millones de dólares** no solo desafía la habilidad de Binance para salvaguardar los activos de sus clientes, sino también su estrategia ante crisis. La situación actual pone de relieve la relevancia de la confianza en el ecosistema financiero digital, con usuarios cada vez más exigentes en cuanto a la seguridad y eficacia de las medidas adoptadas para proteger sus inversiones.