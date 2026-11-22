A pocos días de alcanzar Mercurio, el planeta menos estudiado del Sistema Solar, se encuentra la misión BepiColombo. Esta iniciativa, resultado de la colaboración entre la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), está programada para llegar al planeta el 21 de noviembre, tras recorrer 9.900 millones de kilómetros durante ocho años. La comunidad científica espera ansiosamente este momento, que tiene como objetivo resolver varios enigmas relacionados con Mercurio, como la existencia de agua congelada en sus cráteres, a pesar de las extremas temperaturas que enfrenta durante el día.

Una misión compleja y ambiciosa

El lanzamiento de BepiColombo ocurrió en 2018 y, para lograr su destino, la nave realizó maniobras complejas, incluyendo sobrevuelos por la Tierra, Venus y Mercurio. Este detallado recorrido es esencial por la fuerte atracción gravitacional del Sol, que obliga a cualquier nave que intente orbitar Mercurio a moderar constantemente su velocidad para evitar colisionar con el sol. Nombrada en honor al ingeniero italiano Giuseppe “Bepi” Colombo, esta misión representa un avance en la exploración espacial, ya que solo dos misiones anteriores, Mariner 10 y Messenger, han estudiado Mercurio de cerca.

A pesar de que más de 50 misiones se han dirigido a Marte, el interés por Mercurio es limitado, en gran parte debido a los desafíos técnicos que presenta. La profesora Doris Breuer, quien lidera el área de física planetaria en el Centro Aeroespacial Alemán, señala que Mercurio no solo es complicado de investigar, sino que también suele resultar menos atractivo para el público y los responsables políticos, quienes se sienten más atraídos por planetas que potencialmente pudieron albergar vida como Marte.

Los misterios de Mercurio

Exploraciones previas, como la realizada por la sonda Messenger, revelaron sorprendentes características sobre Mercurio, considerado inicialmente un sencillo cuerpo rocoso. La misión BepiColombo tiene como meta proporcionar claridad sobre enigmas como el “enfriamiento” del planeta, que habría llevado a la pérdida de cerca de 23 kilómetros de su ancho en los últimos 4.500 millones de años, un fenómeno mucho mayor de lo que se había estimado previamente. Esto plantea interrogantes sobre su origen, con algunas teorías sugiriendo que podría haberse formado a distancias mayores del Sol antes de desplazarse a su posición actual.

BepiColombo está compuesta por tres elementos, que incluyen el Módulo de Transferencia a Mercurio (MTM), el cual se separó en septiembre, y dos sondas diseñadas para investigar diferentes aspectos del planeta una vez que entren en órbita. Se anticipa que estas sondas ofrecerán información detallada sobre la mineralogía de la superficie de Mercurio, su núcleo interno, así como sobre el campo magnético y la dinámica de partículas cargadas.

Retos y expectativas en condiciones extremas

El funcionamiento en Mercurio representa un gran desafío por las extremas condiciones del planeta, donde las temperaturas pueden alcanzar los 430 grados Celsius durante el día y bajar a -180 grados Celsius en la noche. Estas variaciones térmicas plantean importantes retos para los instrumentos a bordo de las sondas, los cuales deben ajustarse a tales condiciones. La experiencia adquirida al operar la sonda Messenger será invaluable para que científicos y técnicos enfrenten estos desafíos y realicen investigaciones más detalladas sobre el hemisferio sur de Mercurio.

En conclusión, la misión BepiColombo se perfila como un hito en la exploración espacial, no solo por su propósito de desvelar los misterios de Mercurio, sino también por representar una oportunidad excepcional para entender mejor las condiciones que enfrentan los planetas cercanos a sus estrellas. Con numerosas preguntas sin respuesta sobre este planeta, la misión promete inaugurar un nuevo capítulo en nuestra comprensión del Sistema Solar.