La salud mental y la longevidad se ven favorecidas al comer en compañía. Recientes investigaciones han mostrado que compartir las comidas no solo refuerza las relaciones sociales, sino que también aporta beneficios notables para el bienestar mental y físico. Realizar actividades simples como cenas grupales puede ser crucial para disminuir el riesgo de depresión y demencia, además de aumentar el placer durante las comidas y hasta prolongar la vida.

Efectos positivos en la salud mental

Estudios sobre la socialización a través de las comidas han revelado descubrimientos interesantes. Una investigación liderada por Xinyi Wang en el Centro Provincial Zhejiang de China, que encuestó a 9,361 mujeres de 60 años o más, concluyó que el número de personas durante las comidas es un factor clave en el riesgo de depresión. Este resultado se sostuvo aun considerando elementos como la salud general, el nivel de ingresos y la situación de vivir solas.

En Tokio, otro estudio reveló que entre los individuos de 65 a 74 años que convivían con sus familias, aquellos que comían solos presentaban una probabilidad cinco veces mayor de desarrollar síntomas de depresión en comparación con aquellos que compartían su comida regularmente.

El Informe Global de Felicidad, un análisis anual que recaba datos de Gallup, también confirmó estos hallazgos. En la edición de 2024 se incluyó un apartado sobre hábitos alimenticios, donde se comprobó que quienes compartían más comidas tenían mayores índices de bienestar emocional, comparable a otros factores como la ocupación y los ingresos.

Beneficios cognitivos y disminución del riesgo de demencia

Compartir las comidas puede también contribuir a ralentizar el deterioro cognitivo. Un estudio japonés realizado en 2025 descubrió que quienes comían solos presentaban un menor volumen cerebral en áreas críticas para la función cognitiva, como el hipocampo. Aunque algunos resultados se relacionaron con la dieta, el aislamiento social parece estar vinculado a problemas de salud mental a largo plazo. El estrés y la falta de estimulación social, factores que pueden contribuir al declive cognitivo, son aspectos que podrían ser mitigados por medio de la comensalía.

Tradición de compartir comidas

A nivel global, las prácticas sobre la frecuencia de compartir comidas varían considerablemente. En Italia, una nación con una riqueza gastronómica notable, se estima que las personas comparten cerca de nueve comidas a la semana. En contraposición, en Japón, este número es inferior a cuatro. La UNESCO ha destacado esta tradición cultural como Patrimonio Cultural Intangible, subrayando el papel fundamental de las comidas en la cohesión de las comunidades y familias.

El Movimiento de Comida Lenta, que nació en Italia hace 50 años en respuesta a la comida rápida, subraya la importancia de disfrutar y preparar las comidas en compañía como medio para preservar las tradiciones sociales y promover una alimentación más saludable y sostenible.

Reconceptualizando la soledad en el siglo XXI

Las dinámicas contemporáneas han intensificado el aislamiento, dejando a muchos sin compañía en la hora de la comida. Sin embargo, establecer conexiones sociales puede ser más simple de lo previsto. La literatura indica que las personas suelen estar más dispuestas a aceptar invitaciones para compartir comidas de lo que podríamos imaginar. Por ende, hacer una invitación a un compañero puede abrir la puerta a nuevas amistades y experiencias compartidas.

Innovaciones tecnológicas como la app Tablo, creada por Paolo Bravaro en 2019, han facilitado la conexión entre personas solitarias para compartir comidas, alcanzando más de 300,000 usos hasta la fecha. Este tipo de herramientas representan un avance en la lucha contra la soledad en una época donde forjar interacciones sociales puede resultar más desafiante.

En conclusión, comer en compañía enriquece nuestra experiencia social y emocional, además de ofrecer beneficios claros para la salud física y mental. Al reflexionar sobre nuestras tradiciones alimenticias, es esencial recordar que compartir una mesa puede ser una de las mejores maneras de relacionarse con los demás y fomentar un entorno más saludable y feliz.