El aumento reciente de los precios del petróleo ha generado una necesidad apremiante de explorar diferentes estrategias que ayuden a reducir el consumo de combustibles. Joseba Barrenengoa, propietario de la red de gasolineras Easygas, ha compartido algunas recomendaciones prácticas y efectivas en este contexto. Según él, al conducir a 110 kilómetros por hora en lugar de 120, es posible disminuir considerablemente el gasto en combustible. Sin embargo, Barrenengoa también subraya que la forma más efectiva de ahorrar es evitar en lo posible el uso del automóvil, lo que significa que al no desplazarse en coche, no se incurre en ningún gasto asociado a la movilidad.

Desafíos en el suministro de petróleo

La escalada de precios del crudo se vincula a problemas de suministro, especialmente en el estrecho de Ormuz, según lo planteado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE). En su informe de 2026, la AIE informa que el precio del petróleo ha superado los 100 dólares por barril, una situación que ha llevado a muchos países a considerar acciones urgentes para mitigar los efectos que este aumento tiene sobre la economía y los consumidores. En este marco, Barrenengoa considera que las sugerencias de ahorro propuestas son tanto razonables como necesarias, ya que buscan no solo reducir el consumo energético, sino también aliviar el impacto económico en los ciudadanos.

Sugerencias para la eficiencia energética

El 31 de marzo de 2026, Dan Jørgensen, comisario europeo de Energía, hizo un llamado a los Estados miembros para que adopten las recomendaciones de la AIE. Entre las medidas sugeridas se incluyen fomentar el teletrabajo y la reducción del límite de velocidad en las autopistas en 10 kilómetros por hora. Estas iniciativas tienen como objetivo directo la disminución de la demanda de combustibles y la reducción de la congestión vehicular. Implementar el teletrabajo, siempre que sea posible, podría resultar en una drástica reducción de los viajes al lugar de trabajo, lo que, a su vez, disminuiría el consumo de combustible y las emisiones contaminantes asociadas.

Además, a nivel local, algunos gobiernos están evaluando la posibilidad de limitar el acceso vehicular a determinadas áreas urbanas en función de la matrícula de los coches. Esta medida tiene como propósito reducir el tráfico en las ciudades, lo cual no solo contribuye a un ahorro en combustible, sino que también mejora la calidad del aire y la fluidez del tránsito. La opción de compartir vehículos también se presenta como una alternativa viable para optimizar el uso de los automóviles, ya que permite aumentar la ocupación por viaje y disminuir el número de vehículos en circulación.

En este sentido, Barrenengoa destaca que estas recomendaciones han sido probadas exitosamente en el pasado, lo que respalda su implementación actual. Estas medidas no son solo prácticas a corto plazo, sino que tienen ramificaciones perdurables en la manera en que concebimos la movilidad y el consumo energético. Adoptar estos cambios implica una revisión más profunda de nuestras rutinas diarias y hábitos de vida.

En conclusión, el creciente aumento en los precios de los combustibles, en combinación con la crisis de suministro y tensiones geopolíticas, nos lleva a reconsiderar nuestros hábitos de consumo energético. Las estrategias propuestas por la AIE, junto con las recomendaciones de expertos en la materia, no solo tienen como objetivo aliviar el peso financiero sobre los consumidores, sino también promover prácticas sostenibles y responsables en el uso de la energía. La adopción de estas estrategias transformará la manera en que las personas perciben sus desplazamientos y el consumo energético, situando la eficiencia y el ahorro en el centro de nuestras decisiones diarias.