A fines de 2026, Bait, el operador móvil virtual de Walmart, se convirtió en la opción preferida por los usuarios que decidieron cambiar de compañía celular en México, superando a Telcel. De acuerdo con un análisis de Opensignal, Bait logró captar el 30.2% de los usuarios que cambiaron de proveedor en el tercer trimestre del año, un aumento considerable frente al 23.8% reportado a inicios de 2026. Por su parte, Telcel, que mantiene alrededor del 52% del mercado total, obtuvo el 27.4% de los usuarios que cambiaron de compañía.

Expansión Continua de Bait en el Sector

El crecimiento de Bait ha sido atribuido a su enfoque en la oferta de planes de prepago asequibles y la extensa red de tiendas de Walmart que facilitan el acceso a sus servicios. Por ejemplo, su plan ilimitado se ofrece a un precio de 230 pesos, notablemente inferior al costo de Mega Móvil (300 pesos), izzi (600 pesos) y Telcel (1,349 pesos). No obstante, es crucial señalar que Bait aplica una reducción de velocidad en el uso de datos después de los 15 GB de consumo mensual, a diferencia de Telcel, que permite un mayor uso antes de implementar restricciones.

Con respecto al desempeño de la velocidad, Bait mostró que su velocidad de descarga era aproximadamente un tercio de la de Telcel, mientras que la de carga alcanzaba cerca del 89% de la de su competidor. También vale la pena recordar que, según el estudio de Opensignal, el consumo mensual promedio de datos móviles en México fue de 6.4 GB en 2025, lo que ayuda a situar los límites impuestos por Bait en un contexto adecuado.

Resultados Financieros y Nuevos Clientes

En el tercer trimestre de 2026, Bait reportó un notable crecimiento, alcanzando 27.6 millones de usuarios activos, en comparación con 23.5 millones en el año anterior, según datos de su perfil corporativo de Walmex. Esta cifra abarca tanto líneas de internet en casa como dispositivos MiFi. Además, la cuota de mercado de Bait en telefonía móvil creció del 10% al 13.4% en el transcurso de un año.

La portabilidad ha sido un elemento fundamental para el ascenso de Bait. En un escenario donde Telcel sumó 1.9 millones de líneas adicionales netas en los últimos doce meses hasta junio, Bait se destacó como el principal operador virtual, registrando un saldo positivo de 531,000 líneas. Durante el período de julio a septiembre de 2026, Bait continuó su tendencia al registrar más de 369,000 líneas netas, mientras que Telcel alcanzó más de 257,000. Es importante mencionar que aproximadamente seis de cada diez líneas que se unieron a Bait provienen de Telcel, mostrando así la competencia intensa entre ambas empresas.

Estos datos indican un cambio en la dinámica del mercado de telefonía móvil en México, con Bait posicionándose como una alternativa atractiva para los consumidores en busca de tarifas más competitivas, lo que probablemente influya de manera significativa en la estrategia de precios y servicios de otras compañías en el país.