Auroville, situada cerca de Puducherry, India, y establecida el 28 de febrero de 1968, es una iniciativa utópica diseñada como un experimento social que busca superar divisiones políticas, religiosas y económicas. Fundada por Mirra Alfassa, quien fue discípula de Sri Aurobindo, esta comunidad se propone ser un espacio donde personas de diversas nacionalidades puedan convivir en paz y armonía. A pesar de más de cinco décadas de existencia, el proyecto enfrenta desafíos y críticas respecto a su gestión y viabilidad.

Fundamentos de Auroville

La base de Auroville se sustenta en cuatro principios esenciales: no contar con un gobierno formal, no estar afiliada a ninguna religión, incluir a personas de todos los países del mundo y operar sin el uso de dinero en efectivo. Según la comunidad, “Auroville quiere ser una ciudad universal donde hombres y mujeres de todos los países puedan vivir en paz y harmonía progresiva por encima de los credos, las políticas y las nacionalidades”. Sin embargo, esta ambición se ve desafiada por las complicaciones que conlleva la organización y administración colectiva. A pesar de la ausencia de partidos políticos, las decisiones se toman por consenso, lo que implica una autonomía a partir de asignaciones anuales del gobierno.

En esta comunidad, los miembros colaboran entre sí, dedicando un mínimo de cinco horas diarias al trabajo comunitario a cambio de un sustento básico en lugar de un salario. Existen reglas estrictas para quienes desean unirse: deben renunciar a la propiedad privada y transferir todos sus bienes a la comunidad. También es requerido que los nuevos residentes garanticen su autoabastecimiento por un periodo de un año antes de poder acceder a los servicios comunitarios.

Retos Actuales y Crisis Ecológica

Una crisis importante se presentó en diciembre de 2021, cuando se dio luz verde a la construcción de una nueva carretera que implicaba la deforestación de áreas adyacentes. Los habitantes manifestaron su descontento, argumentando que estas decisiones debían consultarse con la comunidad. La controversia culminó en un proceso judicial que llegó al Tribunal Supremo de la India. En un fallo del 22 de marzo de 2025, este tribunal anuló las restricciones del Tribunal Verde Nacional relacionadas con el desarrollo sin la necesaria autorización ambiental, limitando la voz de la Asamblea de Residentes a un rol meramente consultivo y reduciendo su influencia en las decisiones de la fundación gubernamental.

Auroville actualmente alberga cerca de 3,500 habitantes provenientes de más de 50 nacionalidades, una meta multicultural que está lejos de alcanzar su ambición original de 50,000 residentes. Su planificación, obra del arquitecto francés Roger Anger, abarca un área de 2.5 kilómetros de diámetro, inspirándose en la forma de una galaxia, con un centro espiritual, el Matrimandir.

A pesar de que Auroville atrae interés por su innovador modelo social y su objetivo de fomentar la coexistencia humana, los retos en la administración y las ambigüedades legales han puesto a prueba la continuidad de su sueño utópico. Nadie afirmó que construir una utopía fuera una tarea fácil.