Árbol australiano de 1781 sobrevive en Recoleta

En la vibrante ciudad de Buenos Aires, específicamente en la Plazoleta Juan XXIII, se erige un gomero australiano, un ejemplar de Ficus macrophylla, que es considerado el árbol más antiguo de la ciudad. Este magnífico árbol, que data de 1781, fue plantado por el ingeniero agrónomo Martín José de Altolaguirre. Con una altura que alcanza los impresionantes 18 metros y un tronco que mide siete metros de diámetro, el gomero se ha convertido en un ícono de la biodiversidad urbana. Además, sus ramas se extienden más de 30 metros, lo que le confiere una presencia imponente dentro de su entorno.

Características Botánicas y su Contribución Cultural

El gomero australiano es conocido por sus grandes y elípticas hojas de un verde intenso en la parte superior y tonos rojizos en su lado inferior. A lo largo del año, especialmente en los meses de verano y otoño, este árbol produce pequeños higos de un color violáceo que atraen a diversas especies de animales e insectos. La amplia copa del árbol proporciona un extenso refugio y sombra, convirtiendo a la plazoleta en un lugar agradable para los habitantes y turistas. Las raíces fuertes, muchas de ellas visibles en la superficie, no solo son una característica distintiva del Ficus macrophylla, sino que también representan la resistencia y adaptabilidad de esta especie en el entorno urbano de Buenos Aires.

La belleza de este gomero no solo radica en su apariencia natural, sino que también ha jugado un rol significativo en los aspectos culturales y artísticos de la zona. En la misma plazoleta, se encuentra la escultura titulada Atlas, diseñada por el uruguayo Joaquín Arbiza Brianza. Esta obra de arte contemporáneo es una fascinante mezcla de historia y modernidad, compuesta por más de 3.000 piezas de automóviles soldadas, que representan al titán de la mitología griega que sostiene el cielo. Desde 2014, Atlas también sostiene una de las ramas del gomero, creando un maravilloso diálogo entre la naturaleza y el arte que atrae tanto a fotógrafos como a visitantes interesados en la rica historia del lugar.

Discrepancias Históricas y su Legado

A pesar de su significante historia, existen discrepancias en torno a los detalles relacionados con su plantación. La Arbopedia del gobierno porteño reconoce dos versiones sobre la fecha y el responsable de su siembra. Una narrativa sugiere que los Padres Recoletos, pertenecientes a una orden religiosa, podrían haber plantado el árbol alrededor de 1718, mientras que la otra atribuye la plantación a Altolaguirre en 1781. Sin embargo, ambas versiones carecen de documentación que las respalde, lo que agrega un aura de misterio y debate en torno al origen de este majestuoso árbol.

Asimismo, se ha divulgado la posibilidad de que otros gomeros en la cercana Plaza San Martín de Tours sean descendientes de este ejemplar. Esto amplifica su legado y su relevancia en la historia botánica de la ciudad, sugiriendo que el gomero de la Plazoleta Juan XXIII no solo es un árbol antiguo, sino un eslabón en la cadena de la flora urbana de Buenos Aires.

En conclusión, el Ficus macrophylla que crece en la Plazoleta Juan XXIII no es solo un árbol; es un símbolo de la rica intersección entre la naturaleza, la historia y el arte en la vida de Buenos Aires. Su majestuosidad, sumada a su capacidad de adaptación y resistencia, lo ha convertido en un referente en la ciudad, destacando la importancia de preservar y valorar estos tesoros naturales en un mundo urbano en constante cambio. La coexistencia del gomero, su historia, y la escultura de Atlas, invita a reflexionar sobre el significado de la naturaleza en el entorno humano, así como su impacto en la identidad y el patrimonio cultural de la ciudad.