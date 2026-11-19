El 3 de febrero de 2027, Madrid acogerá un evento sin precedentes en el ámbito musical: un concierto de Antonio Roma, un cantante de flamenco creado a partir de inteligencia artificial. Este espectáculo, que comenzará a las 21:00 en la sala Galileo Galilei, representa un importante avance en la fusión de tecnología y música. Se prevé que las casi 500 entradas disponibles se agoten, puesto que más de la mitad ya han sido adquiridas a un precio de 25 euros cada una.

Un modelo musical innovador

La figura de Antonio Roma ha cobrado rápida relevancia, gracias al trabajo del sello Criptik Sound. Desde su debut a mediados de noviembre, ha superado los 100.000 oyentes mensuales en Spotify, cuenta con 350.000 seguidores en Instagram y varios videoclips en YouTube, cada uno con más de un millón de reproducciones. Su primer álbum fue lanzado el 21 de agosto, seguido de su segundo álbum el 11 de septiembre.

Diego Amador Jr., un músico sevillano de 33 años, será el encargado de dar vida al personaje de Roma durante el concierto. Hijo del célebre multiinstrumentista Diego Amador y sobrino del reconocido Raimundo Amador, la elección de Amador Jr. fue peculiar, ya que se le descubrió a través de una historia en Instagram tras que otros artistas declinaran el proyecto. Esto pone de manifiesto una innovadora fusión de tecnología con el talento humano, donde un artista real interpreta un avatar digital.

La visión de Criptik Sound

Criptik Sound, la empresa detrás de este proyecto vanguardista, fue establecida por tres colombianos en 2026 y ya tiene en su portafolio a 15 artistas generados por inteligencia artificial. Según sus representantes, el objetivo es revitalizar géneros como el flamenco, que consideran desatendidos por las grandes discográficas. La empresa genera entre 30.000 y 50.000 dólares en ingresos trimestrales y enfatiza que, aunque la música es “musicalizada” por inteligencia artificial, las letras y melodías son creadas por humanos.

La intención de Criptik Sound no es reemplazar a los músicos humanos, sino ofrecer una opción que combine tecnología y arte, permitiendo que artistas como Amador Jr. se beneficien de actuaciones en vivo. Sin embargo, esta metodología ha suscitado un debate ético sobre la legitimidad de un artista real vistiendo el papel de un personaje ficticio para atraer a un público más amplio, evocando comparaciones con la controversia de Milli Vanilli.

Retos futuros y el efecto de la IA en la música

La producción musical generada por inteligencia artificial está tomando un papel considerable en la industria, y un reciente informe de la CISAC advierte que para 2028 podría amenazar con afectar hasta el 24% de los ingresos de los creadores humanos. Esta situación invita a una profunda reflexión sobre la autenticidad y el futuro de la música en una era digital, donde el consumo no se basa solamente en el talento, sino también en la imagen y conexión que los artistas, sean reales o generados, pueden establecer con su audiencia.

A medida que conciertos como el de Antonio Roma se vuelven más frecuentes, plataformas de streaming como Spotify han comenzado a restringir el acceso a muchos artistas virtuales, lo que podría dificultar aún más su visibilidad. Con su innovadora mezcla de creatividad y tecnología, Criptik Sound espera que la presentación de Antonio Roma en Madrid se convierta en un referente para futuros experimentos en vivo, donde la línea entre lo digital y lo humano continúa difuminándose.