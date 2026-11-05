Anillos de Saturno podrían desaparecer en millones de años

Actualmente, la NASA está llevando a cabo un meticuloso análisis sobre la desaparición de los anillos de Saturno. Este fenómeno, que recibe el nombre de “lluvia de anillos”, implica que grandes cantidades de masa, específicamente agua, son desviadas hacia el planeta. La tasa de pérdida es asombrosa, comparable a llenar una piscina olímpica cada media hora. Esta continua reducción de masa suscita preocupaciones sobre la longevidad de los anillos, que podrían no perdurar tanto como se había creído en el pasado.

Comprendiendo la “lluvia de anillos”

Jack Connerney fue el pionero en proponer el mecanismo detrás de este fenómeno en 1986. Sugirió que las partículas de hielo, al estar eléctricamente cargadas, siguen las líneas del campo magnético de Saturno en dirección a su atmósfera superior. Esta teoría fue corroborada por James O’Donoghue y su equipo, quienes, utilizando el telescopio Keck en Hawái, detectaron bandas brillantes en la ionosfera alineadas con las líneas magnéticas del planeta.

Estimaciones sobre la duración de los anillos

Según el estudio dirigido por O’Donoghue, se estima que los anillos de Saturno tienen una duración que oscila entre 100 y 300 millones de años. Sin embargo, una investigación reciente llevada a cabo en 2023 por Sascha Kempf, de la Universidad de Colorado, sugiere que su existencia no podría extenderse más allá de 400 millones de años. Basada en la recolección de granos de polvo cósmico durante las misiones de Cassini, esta investigación argumenta que la limpieza visual de los anillos hace improbable que sean tan antiguos como se había pensado inicialmente.

La sonda Cassini, que estuvo en órbita alrededor de Saturno durante 13 años, culminó su misión con un descenso a la atmósfera del planeta el 15 de septiembre de 2017. Durante este tiempo, recopiló información valiosa sobre la masa de los anillos y sugirió que su edad es “joven”, entre 10 y 100 millones de años, según un estudio realizado por Luciano Iess de la Universidad Sapienza de Roma.

Ciclos de visibilidad y sus efectos

Asimismo, los anillos de Saturno experimentan ciclos de visibilidad provocados por la inclinación del planeta. Cada 15 años, Saturno se coloca de tal forma que sus anillos se ven de canto desde la Tierra, lo que los hace invisibles por varios meses. El próximo evento así está planeado para el equinoccio del 6 de mayo de 2025. No obstante, es importante destacar que esta “desaparición” es temporal y no interfiere con el continuo proceso de pérdida de masa, que sigue su curso.

La exploración más reciente de Matija Ćuk, del SETI Institute, plantea la posibilidad de que los anillos sean aún más jóvenes. Su modelo, que considera el impacto de dos lunas primarias hace aproximadamente 500 millones de años, sugiere que este evento pudo haber conducido a la formación de Titán y a la eventual dispersión del material que conformaría los anillos, con una duración estimada de menos de 200 millones de años.

En conclusión, la desaparición de los anillos de Saturno es un fenómeno activo, resultado de una constante lluvia de partículas hacia el planeta. Las nuevas estimaciones sugieren que su duración podría ser mucho menor de lo que se pensaba anteriormente, abriendo así un nuevo capítulo en nuestra comprensión del sistema planetario de Saturno.