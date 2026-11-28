Un hallazgo arqueológico notable tuvo lugar en el centro ceremonial de Cerro del Teúl, en Zacatecas, México, donde se encontró un pequeño anillo de metal. Este anillo, hallado aún en el dedo de su propietario al momento de su entierro, se distingue por su decoración inusual, que incluye un rostro humano con una nariz alargada y un tocado de plumas. Curiosamente, objetos casi idénticos han sido descubiertos en territorios lejanos que hoy se reconocen como México, Guatemala, Belice y El Salvador.

Un hallazgo de importancia cultural

La arqueóloga Laura Solar-Valverde, afiliada a El Colegio de Michoacán, realizó un análisis de estos objetos en su investigación, publicada en la revista Ancient Mesoamerica. Su estudio se centra en el periodo de 900 a 1350 d.C., un tiempo previo a la llegada de los españoles a América. Solar-Valverde argumenta que estos anillos probablemente pertenecían a un grupo profesional de comerciantes que viajaban largas distancias, sugiriendo una mayor importancia social y económica de lo que se había considerado antes.

La metalurgia en el occidente de México comenzó a prosperar alrededor del 900 d.C., influenciada por conocimientos de América Central y Sudamérica. Aunque se han encontrado varios artefactos metálicos, como cascabeles y pendientes, los anillos con representaciones antropomorfas son extremadamente raros. Normalmente, solo se ha recuperado uno o dos de estos ejemplares en cada yacimiento, y su tamaño es consistente, variando entre 1.8 y 2.5 centímetros, aptos para dedos de adultos.

El comercio y la conexión cultural en Mesoamérica

Un aspecto destacado en la decoración de los anillos es la prominente nariz de las figuras, que se asemeja a atributos iconográficos de Yacatecuhtli, el dios mexica del comercio, y de Ek Chuah, de la cultura maya. Esta conexión sugiere que los anillos pudieron haber funcionado como insignias de los comerciantes mesoamericanos, aunque los documentos del siglo XVI no ofrecen detalles sobre su apariencia.

El tema de quiénes eran los encargados de transportar mercancías en Mesoamérica resulta complejo. Sin embargo, el trabajo de Solar-Valverde señala que ser parte de un colectivo reconocido podría otorgar ventajas a los comerciantes en busca de seguridad y alojamiento en territorios desconocidos. Así, los anillos podrían haber actuado como un tipo de credencial que supera barreras lingüísticas y culturales, facilitando el comercio.

La geolocalización de los anillos sugiere su uso en las montañas de Hidalgo así como en la costa guatemalteca del Pacífico y en El Salvador, lo que indica una densa red de intercambio comercial con productos de diversas procedencias.

Revalorización de la historia mexicana

Este estudio tiene importantes repercusiones en la forma en que se interpreta la historia del occidente de México, una región que ha sido vista como secundaria en los análisis arqueológicos de Mesoamérica. La existencia de estos anillos sugiere que sus habitantes pueden haber desempeñado un papel mucho más esencial en el comercio y en la difusión de conocimientos técnicos y creencias religiosas de lo que se había pensado anteriormente.

A pesar de ello, persisten muchas cuestiones por investigar, como el grado de veneración hacia las deidades del comercio en estas áreas. No se puede afirmar con certeza que todos los portadores de estos anillos fueran comerciantes, pero la singularidad, escasez y la dispersión geográfica de los hallazgos abren nuevas posibilidades para explorar su significado y el papel de sus propietarios dentro de la red comercial mesoamericana.

En conclusión, el descubrimiento de estos pequeños anillos de metal ofrece una nueva perspectiva para comprender las identidades de aquellos que se desplazaban por Mesoamérica, revelando complejas dinámicas comerciales que habían sido poco estudiadas hasta ahora.