Albañil de TikTok aconseja invertir en buenas ventanas

En TikTok, Santi, un albañil y creador de contenido, ha compartido consejos esenciales sobre la inversión en ventanas de alta calidad durante las reformas de viviendas. A su juicio, aunque se pueden reducir costos en otros acabados como azulejos, en el caso de los cerramientos no se debe escatimar, ya que esto afecta directamente el aislamiento y la eficiencia energética del hogar.

Consecuencias de la condensación

La condensación ocurre cuando el vapor de agua en el aire toca superficies frías, lo que puede resultar en gotas de agua visibles en los cristales. Este fenómeno no solo afecta los cristales, sino que también puede causar manchas de humedad en las paredes y facilitar la formación de moho, dañando así los materiales de construcción. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) distingue que la humedad persistente puede representar un problema significativo para cualquier hogar.

Mejoras en el aislamiento y su impacto

Seleccionar ventanas adecuadas puede ayudar a reducir la pérdida de calor y mantener una temperatura interior más constante. Santi sugiere elegir ventanas de PVC debido a su baja conductividad térmica, lo que dificulta la transferencia de calor a través del marco. Si se opta por ventanas de aluminio, es esencial que cuenten con rotura de puente térmico para mejorar el aislamiento.

La rotura de puente térmico consiste en colocar un material aislante entre la parte interior y exterior del marco de la ventana, lo que disminuye la transmisión de calor y, en consecuencia, ayuda a evitar la condensación en la parte interior de las ventanas al optimizar el aislamiento de los cerramientos. La Guía de acristalamiento del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ofrece más información sobre este procedimiento y su efectividad.

Aunque el PVC puede ser más eficaz para prevenir condensaciones, Santi advierte que estas todavía pueden ocurrir dependiendo de factores como la humedad del aire, la temperatura de las superficies y la ventilación. Por lo tanto, controlar la humedad y mejorar la ventilación son claves para evitar estos inconvenientes, tal como menciona la EPA.

La elección del tipo de vidrio, así como una instalación correcta, son cruciales para lograr un aislamiento adecuado en el espacio. Es fundamental que la instalación se lleve a cabo de manera que se eviten filtraciones de aire no deseadas.

Los consejos brindados por Santi pueden ser de gran ayuda para aquellos que planean realizar reformas en sus hogares, resaltando la necesidad de optar por cerramientos de calidad para garantizar un ambiente interior saludable y agradable.