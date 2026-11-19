Un estudio reciente efectuado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha puesto de manifiesto que los compuestos sulfurados hallados en el ajo podrían tener beneficios para la salud y prolongar la vida. Publicados en la revista científica Cell Metabolism a finales de 2025, los resultados obtenidos en experimentos con ratones evidencian que los dialil sulfurados presentan potencial en la lucha contra el envejecimiento celular y la mejora de diversos marcadores de salud.

Aspectos destacados del estudio

Investigadores del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER) integraron estos compuestos en las dietas de ratones de distintas edades. Los resultados observaron un aumento en la actividad celular y una mejora en el funcionamiento de la insulina. También se notó un retraso en problemas crónicos como la pérdida de fuerza muscular, la diabetes tipo 2 y afecciones vinculadas a la degeneración neurocognitiva. Además, se reportó una reducción en la metainflamación, comúnmente relacionada con la obesidad.

María Ángeles Cáliz-Molina, primera autora de la investigación, subrayó cómo estos compuestos generan cambios notables en diversas rutas biológicas asociadas al envejecimiento. Por su parte, Alejandro Martín-Montalvo, investigador principal, resaltó que los hallazgos ofrecen una nueva perspectiva sobre la mejora de la calidad de vida con el avance de la edad, aunque insistió en la importancia de proceder con precaución al interpretar estos resultados para posibles aplicaciones clínicas.

Investigación observacional en humanos

El estudio también incluyó una observación en colaboración con el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se determinó que los individuos con mayor actividad en las vías activadas por el ajo mostraron una mejor fuerza muscular y un perfil más saludable de triglicéridos, aunque no se logró establecer una relación causal directa.

Un detalle significativo señalar en la investigación es la capacidad de los dialil sulfurados para estimular la producción de sulfuro de hidrógeno (H₂S). Este gas, en las dosis adecuadas, juega un papel crucial en la regulación del estrés oxidativo y en la protección celular frente a los radicales libres. Sin embargo, la biodisponibilidad de estos compuestos en la dieta humana es limitada debido a su rápida metabolización y eliminación por el organismo.

Adicionalmente, la forma en que se prepara el ajo puede influir en sus propiedades beneficiosas, dado que técnicas de cocción como freír o hervir pueden desactivar rápidamente los precursores de los dialil sulfurados, lo que impide activar las rutas de supervivencia deseadas en el cuerpo.

Los hallazgos del experimento revelaron una extensión del 11,4% en la esperanza de vida de los ratones que metabolizaron los compuestos, un dato relevante en el ámbito de la geroprotección. No obstante, los autores reconocen que este resultado ha sido observado únicamente en machos y que será necesario realizar más estudios para comprender cómo pueden variar estas interacciones en modelos femeninos.

La investigación sobre los efectos del ajo no solo resalta su importancia en la cocina, sino que también adquiere relevancia en el campo de la salud y el envejecimiento, abriendo nuevas oportunidades para la indagación científica.