Aire acondicionado innovador utiliza barro, agua y sol para enfriar

En un contexto donde el acceso a la electricidad es limitado y el calor extremo se convierte en un desafío de cada día para muchas comunidades africanas, surge una solución innovadora gracias al trabajo de un ingeniero camerunés. Didier Dinamou, a través de su empresa Diwa Innovation, ha diseñado un sistema de refrigeración capaz de proporcionar un alivio significativo ante las altas temperaturas. Este climatizador tiene la capacidad de reducir la temperatura de una habitación en hasta 11 grados Celsius, llevando espacios que alcanzan los 36 grados a temperaturas más manejables de 25 grados. Esta propuesta no solo representa una alternativa más asequible que los aires acondicionados convencionales, sino que también se afirma que es más sostenible, ya que utiliza principios de enfriamiento natural.

Función del enfriador

La base del funcionamiento del enfriador de Dinamou se fundamenta en el enfriamiento por evaporación, un proceso mediante el cual el agua, al pasar de estado líquido a vapor, absorbe el calor del aire circundante. Este fenómeno logra que el aire se enfríe al contacto con el vapor generado. El sistema diseñado por Dinamou incorpora una bomba que eleva el agua y la distribuye sobre tubos de barro, lo que permite que una corriente de aire caliente pase a través de estas superficies húmedas. A diferencia de los sistemas de aire acondicionado convencionales, que suelen contar con compresores y gases refrigerantes, este dispositivo evita su uso, haciendo de esta innovación una opción más ecológica y económica.

Logros y reconocimiento

A pesar de que Dinamou alega que su sistema es capaz de proporcionar una reducción de temperatura de 11 grados, la verificación independiente de estos resultados aún está pendiente. Se ha reportado un experimento en el que una temperatura exterior de 48 grados se comparó con un interior de 25 grados. Sin embargo, estas cifras dependen mayormente de las declaraciones del propio inventor y no han sido verificadas por terceros. La efectividad del sistema depende en gran medida de las condiciones ambientales y, dado que el enfriamiento por evaporación no es eficaz en situaciones de alta humedad, su utilización es más adecuada en climas cálidos y secos. En ambientes donde la humedad relativa se disparara, el dispositivo podría no cumplir con su función adecuadamente.

El trabajo de Diwa Innovation ha comenzado a llamar la atención a nivel internacional, particularmente después de haber ganado el primer premio y una mención especial en la ceremonia de EDF Pulse Africa en París. Este reconocimiento subraya no solo la creatividad e ingenio del diseño de Dinamou, sino también la creciente necesidad de abordar los retos energéticos y climáticos que muchas comunidades en África enfrentan actualmente. Innovaciones como la que propone Dinamou son críticas en la búsqueda de soluciones que no solo sean sostenibles, sino que también sean accesibles para quienes más las necesitan.

Es importante señalar que, aunque el sistema diseñado por Dinamou representa una alternativa muy prometedora frente al calor extremo, su implementación estará condicionada por el tipo de clima en el que se utilice. De esta manera, se sugiere que el enfriamiento por evaporación podría ser una opción viable en regiones específicas que padecen de calor intenso, siempre y cuando se realicen estudios y validaciones que respalden las afirmaciones del inventor. Así, la innovación no solo tiene el potencial de transformar el bienestar de muchas comunidades, sino que también invita a una reevaluación de cómo se pueden aprovechar los recursos naturales para el confort humano.