El aumento en la sustitución de calderas de gas por bombas de calor en los hogares es notable. No obstante, expertos enfatizan que este cambio, por sí solo, no garantiza un ahorro considerable en las facturas de calefacción. El arquitecto técnico Jordi Martí explica que la eficiencia de las bombas de calor depende mucho de las condiciones del hogar. Según él, el buen aislamiento de una vivienda permite que la bomba de calor funcione de manera más eficaz, resultando en un menor consumo energético.

Eficiencia y aislamiento: la clave del ahorro

La efectividad de las bombas de calor se incrementa en hogares con un aislamiento adecuado, ya que esto facilita el mantenimiento de una temperatura confortable sin necesidad de que el sistema de calefacción esfuerce demasiado. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) subraya en su guía sobre cómo preparar casas para sistemas de aerotermia que el aislamiento es un elemento fundamental para optimizar la eficiencia del sistema. Por tanto, simplemente reemplazar la caldera por una bomba de calor no es suficiente si no se implementan mejoras en el aislamiento y otros aspectos de la vivienda.

Consumo energético y confort

Martí señala que, teóricamente, una bomba de calor podría disminuir el consumo energético hasta en un 75%. Sin embargo, este ahorro no siempre se ve reflejado en las facturas reales. Para ejemplificar, hace una comparación con el corredor de montaña Kilian Jornet: “Si le pones a transportar pianos, no destacará”. Igualmente, afirma que una vivienda con un manejo inadecuado del aislamiento y con radiadores convencionales puede llevar a que la bomba de calor pierda su eficiencia y no logre brindar el confort deseado.

Las viviendas con problemas de aislamiento, como ventanas antiguas o radiadores que requieren altas temperaturas, obligan a la bomba de calor a realizar un mayor esfuerzo. Por ello, es crucial evaluar el estado del hogar antes de reemplazar el sistema de calefacción, considerando mejoras en el aislamiento y en la calidad de los emisores de calor. Soluciones como el suelo radiante, que funciona a temperaturas más bajas, pueden ser más adecuadas para una bomba de calor, a diferencia de radiadores que requieren temperaturas elevadas.

Conclusiones y recomendaciones

La conclusión de Martí es contundente: una bomba de calor puede ser una opción extremadamente eficiente y de bajo consumo, siempre que se instale en una vivienda que no demande un rendimiento máximo de manera constante. Antes de hacer una inversión en este tipo de sistema, es recomendable que los propietarios evalúen las condiciones de su hogar para maximizar su rendimiento y asegurar un ahorro real en las facturas de calefacción.