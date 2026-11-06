Ahorradores en Paraguay enfrentan crisis por cierre de Ueno Bank

El cierre del Ueno Bank ha provocado una crisis financiera en Paraguay que genera un gran descontento entre los ahorradores. Muchos de ellos ahora se enfrentan a la incertidumbre de no poder acceder a sus fondos, afectando notablemente a cerca del 50% de la población que tenía cuentas, compuesta mayoritariamente por pequeños ahorristas.

Consecuencias inmediatas para los ahorradores

Este banco, considerado el más grande del país, cerró el lunes pasado, lo que tuvo un impacto dramático en sus clientes. De acuerdo con fuentes oficiales, el 90% de las cuentas pertenecían a pequeños ahorristas, quienes se manifestaron en las calles de Asunción, lamentando la pérdida de los ahorros de su vida. Marcelino Vergara, de 68 años, exclamó su indignación al revelar que solo le quedan 8.000 guaraníes, que equivalen a aproximadamente un dólar, exigiendo que los responsables enfrenten las consecuencias legales.

Asimismo, Thiago Nardelli, un joven emprendedor, se vio gravemente afectado pues había depositado todos sus ahorros y el capital de su negocio en el banco. Su caso ilustra cómo esta crisis impacta no solo en la vida de los ahorristas, sino que también paraliza la economía local y pequeños emprendimientos.

Reacción del gobierno y manifestaciones sociales

Luego de la controversia surgida por la crisis del Ueno Bank, el presidente Santiago Peña renunció a su cargo el jueves, pero su renuncia no fue aceptada por el Congreso, lo que hizo que aumentaran las protestas contra su gobierno y el partido Colorado, que ha dominado el poder durante años. La ciudadanía demanda respuestas y soluciones rápidas a la situación financiera que enfrentan.

Ante la crisis, el Banco Central de Paraguay anunció la existencia de un fondo de garantías para los ahorradores, aunque solo aplicará a aquellos con ahorros superiores a 10 millones de guaraníes (alrededor de 1.600 dólares) que no tengan deudas con la entidad. Este anuncio ha generado aún más incertidumbre sobre el destino de quienes no cumplen con esos criterios, creando un ambiente de tensión.

Impacto en la región

Las repercusiones del Ueno Bank no se limitan a Paraguay, ya que también han afectado a empleados en Argentina y ciudadanos en Brasil. La empresa Itti, asociada al Grupo Vázquez, dueño del banco, informó la suspensión de 1.000 trabajadores en Argentina. Además, algunos brasileños que habían depositado sus ahorros en el Ueno Bank, como Renata de Brito, se encontraron imposibilitados de acceder a sus cuentas, aumentando su preocupación por la estabilidad de sus negocios.

A pesar de que las autoridades mantienen la esperanza de una pronta resolución, muchos paraguayos consideran que el mal manejo del banco y la inacción del gobierno han llevado al país a esta crisis. La falta de una respuesta eficaz ha generado una sensación de desamparo entre quienes dependen de sus ahorros en su vida cotidiana.

En medio de esta situación caótica, la población demanda justicia y la recuperación de sus fondos, anhelando que se implementen medidas que prevengan futuras crisis en el sistema financiero del país. La caída del Ueno Bank ha dejado una estela de angustia y desconfianza que llevará tiempo en sanar.