Investigadores a la cabeza de Nithyanandan Thyagarajan, pertenecientes al Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), han validado la existencia del famoso anillo luminoso visto en la primera imagen de un agujero negro, M87*, mediante un enfoque nuevo y técnicas avanzadas de procesamiento. Esta confirmación reaviva el debate en torno a la imagen presentada por el Event Horizon Telescope (EHT) el 10 de abril de 2019, que mostró la sombra del agujero negro en la galaxia Messier 87.

Innovaciones en análisis respaldadas

El anuncio inicial del EHT marcó un cambio drástico en la astrofísica, ofreciendo la primera imagen exitosa de un agujero negro, lo que apoyó las previsiones de la teoría de la relatividad general de Einstein. Sin embargo, ciertos estudios posteriores pusieron en duda la existencia del anillo, sugiriendo que podría haber sido un artefacto de medición, resultado de limitaciones en la cobertura y en las técnicas de análisis utilizadas. Para resolver estas dudas, Thyagarajan y su equipo implementaron un método alternativo que agrupaba las señales de los telescopios en conjuntos de tres en lugar de utilizar el análisis convencional con pares. Esta técnica mejoró la precisión en la captura de información sobre la forma del objeto y ayudó a reducir los errores derivados de distorsiones atmosféricas y problemas de los telescopios. Adicionalmente, el equipo aplicó un algoritmo de aprendizaje automático que fue entrenado con datos de fuentes que no eran agujeros negros, lo que permitió evitar sesgos en las expectativas analíticas. En el estudio, publicado en *Nature* el 11 de noviembre de 2026, se estableció que el anillo luminoso se manifestaba de forma consistente en todos los conjuntos de datos, aunque la calidad de estos datos podía influir en la claridad visual del mismo.

Hallazgos que refuerzan la teoría de Einstein

Los nuevos resultados y la forma de procesar los datos lograron que tanto el diámetro como la orientación del anillo coincidieran con los datos originales del EHT. Sin embargo, se observaron variaciones en el ancho y en la distribución de brillo, atribuibles a los métodos de imagen usados. Estas observaciones apoyan que la sombra registrada en 2019 realmente refleja lo que la relatividad general predice. Este reanálisis revitaliza la comprensión sobre la dinámica de los agujeros negros y reafirma la validez de teorías astrofísicas que han sido objeto de escrutinio dentro de la comunidad científica. Todo indica que la imagen de M87* será considerada un hito significativo en la búsqueda de entender la estructura y el comportamiento de los agujeros negros. La importancia de estos hallazgos no solo radica en validar la famosa imagen del agujero negro, sino que también alienta nuevas investigaciones sobre estos fenómenos astronómicos y su relevancia en la física contemporánea. La reactivación del estudio de M87* y su anillo luminoso añade capítulos fundamentales al conocimiento humano sobre el cosmos y destaca la importancia de la innovación en las metodologías científicas para ampliar nuestra comprensión del universo.