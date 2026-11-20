En el año 2026, el agujero de ozono antártico mostró una extensión media cercana a los 25 millones de kilómetros cuadrados, alcanzando un máximo diario de 27,1 millones de km² el 18 de septiembre. Sin embargo, aunque estos datos son significativos, como indica el informe de la NOAA, este fenómeno no estableció un nuevo récord y ocupó el séptimo mayor promedio estacional en 48 años de observaciones. Este hecho lleva a reflexionar sobre qué pudo haber originado este crecimiento en el tamaño del agujero, sugiriendo una revisión de las condiciones atmosféricas que lo afectan.

Factores influyentes en el tamaño del agujero de ozono

El aumento notable del agujero en 2026 se atribuye a un vórtice polar antártico que fue inusualmente fuerte, amplio y persistente. Esta corriente de vientos en círculos, que rodea la Antártida durante el invierno austral, atrapa aire extremadamente frío, evitando su mezcla con las temperaturas más cálidas de otras regiones. En agosto y septiembre de 2026, los sistemas meteorológicos que normalmente debilitan el vórtice mostraron poca actividad, lo que permitió que las condiciones de frío se mantuvieran por más tiempo. La combinación de aire helado y la luz solar durante la primavera austral crea un entorno propicio para reacciones químicas que degradan el ozono.

Distinción entre medidas del agujero de ozono

Para evitar malentendidos sobre el impacto de un “agujero”, es esencial aclarar ciertos conceptos. Los científicos emplean principalmente tres métricas para estudiar este fenómeno:

Extensión : representa el área, en kilómetros cuadrados, donde la cantidad de ozono en una columna atmosférica cae por debajo de 220 unidades Dobson. Esta medida indica la superficie afectada, no la severidad de la pérdida de ozono.

Profundidad : se refiere a la reducción en la concentración de ozono en el punto de menor presencia, un valor que no está relacionado con la extensión del agujero en sí.

Duración: indica el tiempo que las condiciones propicias para la pérdida de ozono se mantienen, un aspecto que en 2026 se vio favorecido por la persistencia del vórtice.

Es importante señalar que el término “agujero” es simbólico, pues la unidad Dobson mide la cantidad total de ozono en la atmósfera, no un vacío total en una ubicación específica.

La influencia del Protocolo de Montreal

La fluctuación estacional del agujero de ozono debe ser contemplada en relación al Protocolo de Montreal, que desde su implementación en 1987 ha logrado reducir progresivamente la producción de sustancias como los clorofluorocarbonos, responsables del daño a la capa de ozono. Este tratado ha contribuido a disminuir la carga química en la atmósfera, aunque las variaciones naturales y las condiciones meteorológicas pueden resultar en años donde el agujero sea más grande. Este fenómeno evidencia que, a pesar de los avances en la reducción de compuestos perjudiciales, los factores atmosféricos pueden causar cambios notables en el tamaño del agujero de un año a otro.

Perspectivas de recuperación a largo plazo

La evaluación de la recuperación de la capa de ozono no se basa en un solo año, sino que se aprecia a través de series temporales de varias décadas, observaciones satelitales y mediciones atmosféricas. En el contexto de 2026, el promedio estacional del 7 de septiembre al 13 de octubre proporciona una medida más efectiva que la de un solo día, al ayudar a compensar el impacto de condiciones climáticas específicas. La NOAA prevé que, si se respetan las regulaciones del Protocolo de Montreal, el ozono podría alcanzar niveles comparables a los de 1980, aunque la recuperación en la Antártida podría ser más lenta en comparación con otras partes del mundo.

Conclusión: una mirada crítica hacia el futuro

La situación ocurrida en 2026 resalta la necesidad de que la ciencia disponga del tiempo adecuado y de observaciones prolongadas para discernir patrones verdaderos dentro de la variabilidad natural del clima. Aunque la química subyacente está mejorando, es probable que continuemos observando temporadas con agujeros excepcionales. En este contexto, surge la inquietud sobre las repercusiones que tendría un eventual incumplimiento de los acuerdos internacionales en un momento en que se anticipa una esperada recuperación de la capa de ozono.