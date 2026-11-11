Aguinaldo 2026 de pensionados del IMSS y ISSSTE ya tiene fechas

Noviembre se presenta como un mes crucial para millones de jubilados y pensionados que dependen de las prestaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Durante este periodo, recibirán el aguinaldo, un pago que, si bien se otorga cada año, tiene una gran relevancia por su impacto en las finanzas de quienes han dedicado su vida al trabajo. Este ingreso adicional es fundamental para enfrentar los gastos asociados a las festividades de fin de año, proporcionando un respiro económico que permite a muchos pensionados planear y disfrutar de esta temporada.

Pensionados del IMSS: condiciones y fechas de pago

Para los pensionados que se rigen bajo la Ley 73, el aguinaldo representa una parte importante de sus ingresos anuales. Este grupo incluye a aquellos que han recibido pensiones por cesantía en edad avanzada, vejez o invalidez. El aguinaldo se abona junto con la pensión ordinaria en noviembre, lo que facilita la planificación financiera al garantizar un ingreso en un mes en que muchos enfrentan gastos elevados. Sin embargo, es importante que quienes se jubilaron bajo la Ley 97, que opera con cuentas individuales administradas por Afores, se informen sobre la falta de este beneficio, ya que no se contemplan aguinaldos en este régimen. Esta distinción es esencial para que los beneficiarios tengan claras sus expectativas financieras y eviten sorpresas durante el mes de noviembre.

El monto del aguinaldo que reciben los pensionados del IMSS es equivalente a una mensualidad de su pensión base, excluyendo cualquier asignación familiar o apoyo asistencial. Este año, los pagos correspondientes se realizaron el 2 de noviembre, cumpliendo así con los procedimientos establecidos para el beneficio de los jubilados.

ISSSTE: aguinaldo dividido en dos pagos

Por su parte, la situación es ligeramente distinta para los jubilados del ISSSTE. Los jubilados bajo esta institución reciben un aguinaldo que equivale a 40 días de la cuota diaria de su pensión, un aspecto que resalta la diferencia en la estructura de beneficios entre el IMSS y el ISSSTE. Este aguinaldo se entrega en dos partes: la primera se abona en la primera quincena de noviembre, mientras que la segunda tiene lugar a finales del mes, coincidiendo con el siguiente pago de pensión, correspondiente a diciembre. Este diseño de pago por parte del ISSSTE asegura que los jubilados dispongan de los recursos necesarios a tiempo para las festividades, aliviando la carga adicional de gastos que suelen surgir durante esta época del año.

Es importante destacar que este aguinaldo permite a los pensionados manejar mejor sus gastos en un mes donde la presión financiera puede aumentar debido a la compra de regalos, celebraciones y actividades familiares. La precaución que deben tener quienes reciben este apoyo radica en mantenerse informados sobre las fechas de pago y los montos, lo que les permite tener claridad sobre su situación económica y hacer un uso adecuado de los recursos que reciben.

Con la llegada de noviembre, estos pagos se convierten en una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de los jubilados y pensionados en México. No solo representan un alivio financiero, sino que también son un reconocimiento a años de servicio y dedicación por parte de estos ciudadanos. Estar bien informados sobre sus derechos y las fechas de pago les permite planificar con anticipación sus gastos, mitigando la incertidumbre que a menudo acompaña a esta época del año.