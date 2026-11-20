Odile, la hija de Félix Rodríguez de la Fuente, reconocido naturista y divulgador ambiental, está reviviendo su legado a través de la liberación de un águila imperial ibérica en el Valle de Matachel, en Badajoz. Este águila, que lleva el nombre de su padre, fue rescatada en condiciones críticas después de haber dejado su nido debido a las altas temperaturas del verano.

Recuperación del águila afectada por el calor

La historia de este ejemplar se inició a principios de julio, cuando una ola de calor extremo obligó a muchos jóvenes a abandonarlo sin estar preparados para sobrevivir. Fue en este contexto que el águila fue rescatada y llevada al Hospital de Fauna de la Asociación para el Manejo y la Utilización de la Fauna Silvestre (AMUS) en Villafranca de los Barros, donde recibió atención especializada durante un periodo aproximado de dos meses. Finalmente, el 29 de septiembre, Odile Rodríguez de la Fuente pudo devolverla a su hábitat natural, un momento que fue registrado por la agencia EFE.

Desafíos del cambio climático

No fue solo el águila liberada la que recibió asistencia de AMUS. Álvaro Guerrero, presidente de la organización, informó que se rescataron un total de siete pollos de águila imperial ibérica que también habían abandonado sus nidos debido a las adversas condiciones climáticas. Estos jóvenes pájaros experimentaron riesgos significativos al estar en el suelo, como la amenaza de depredadores, el calor extremo y la dificultad para procurarse alimento.

El proceso de recuperación de estas aves incluye entrenamiento con ejemplares adultos incapaces de regresar a la vida silvestre. Estas águilas tutoras desempeñan un papel crucial en enseñar a los jóvenes comportamientos necesarios para su supervivencia, así como la importancia de mantener distancia de los seres humanos.

Uno de los aspectos notables del águila liberada es que cuenta con un emisor GPS, que permitirá a los expertos seguir su adaptación al entorno salvaje. La águila imperial ibérica continúa siendo catalogada como En Peligro, según la organización SEO/BirdLife, lo que convierte su monitoreo en una acción de suma relevancia, teniendo en cuenta las amenazas que enfrenta, como los tendidos eléctricos.

La liberación de esta águila es parte de la campaña “Planeta I: irrepetible”, que AMUS impulsa para concienciar sobre los efectos del calor extremo en la fauna. El hecho de que Odile haya nombrado al águila en honor a su padre resalta el legado de Félix Rodríguez de la Fuente en la protección de la naturaleza y la biodiversidad.

Este evento no solo pone de relieve el impacto del cambio climático en las especies silvestres, sino que también subraya la necesidad de acciones concretas para su conservación. La colaboración de entidades como AMUS y la relevancia de la educación ambiental son fundamentales para enfrentar los retos que el calentamiento global plantea a la vida animal.