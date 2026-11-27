Desde su hallazgo en 1998 por el proyecto Spacewatch de la Universidad de Arizona, el asteroide 1998 KY26, que mide apenas 11 metros de diámetro, ha intrigado a los astrónomos. Su comportamiento orbital, que muestra una aceleración inexplicable a partir de la gravedad y la presión de luz solar, ha llevado a muchos a cuestionar su naturaleza. Un reciente estudio publicado en Nature Communications sugiere una rotación inusualmente rápida, con el asteroide dando una vuelta sobre su eje cada 5,35 minutos.

Hipótesis sobre el origen del asteroide

Inicialmente, se pensó que 1998 KY26 podría tratarse de un cometa oscuro que libera gases volátiles. Sin embargo, un análisis exhaustivo por parte de ingenieros del Instituto Tecnológico de Georgia ha puesto en duda esta idea. Este análisis reveló que la temperatura orbital promedio del asteroide es de -61 °C, superior a los -128 °C requeridos para que el hielo se conserve. Los hallazgos sugieren que, incluso si el hielo representara el 1% de su masa, se evaporaría por completo en cerca de 2.000 años. En caso de que la aceleración se debiera a la sublimación de gases, el material se habría agotado en un periodo de solo 62 años.

Ante estas conclusiones, los científicos se ven obligados a considerar nuevas hipótesis que integran la influencia de la radiación solar y la emisión térmica, así como la relevante posibilidad de que la fuerza centrífuga generada por su rápida rotación expulse partículas de polvo.

Problemas con la misión Hayabusa2

La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) planeaba que la sonda Hayabusa2 aterrizara en 1998 KY26 en 2031 con el propósito de investigar sus características. Sin embargo, un malfuncionamiento en agosto de 2026 en uno de sus propulsores llevó a la cancelación de esta misión. Debido a la imposibilidad de mantener el empuje necesario, la sonda ahora hará un sobrevuelo del asteroide 2015 BM510 en abril de 2028.

La anulación de la misión despierta cuestionamientos sobre la verdadera naturaleza de 1998 KY26. Avi Loeb, un astrofísico de Harvard, planteó en una publicación reciente que podría ser un vestigio de tecnología humana, comparando sus dimensiones con las de la sonda soviética Phobos 1, que perdió el rumbo tras su lanzamiento en 1988. Además, la reflectividad del asteroide es un dato fascinante: 1998 KY26 refleja un 52% de la luz solar, considerablemente más que los asteroides carbonáceos, que reflejan solo un 5%. Esta particularidad podría ser clave para entender su comportamiento orbital.

Con la cancelación de la misión Hayabusa2, la próxima ventana para observar a 1998 KY26 será en 2028, momento en el que se aproximará a unos 52 millones de kilómetros de la Tierra, permitiendo que telescopios avanzados, como el telescopio espacial James Webb, lo estudien más de cerca.

Los recientes avances en el estudio de este asteroide suscitan preguntas sobre las teorías existentes y abren nuevas perspectivas en el campo de la astronomía, manteniendo a la comunidad científica en expectativa por futuras observaciones de este enigmático objeto.